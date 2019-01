O sentido Viseu–Coimbra do Itinerário Principal (IP) 3 ficou cortado ao início da tarde desta terça-feira, na zona do Vimieiro, Santa Comba Dão, devido a um acidente, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

A mesma fonte explicou à agência Lusa que se tratou de “uma colisão entre um veículo ligeiro e dois pesados”, registada cerca das 13h e que provocou um ferido ligeiro.

Ao local deslocaram-se 16 operacionais, apoiados por sete viaturas.

Continuar a ler