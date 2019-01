“Roma” e “The Favourite” lideram nomeações para os Óscares

Já se conhecem os nomeados às 24 categorias dos Óscares da Academia norte-americana. Os candidatos a levarem para casa uma estatueta dourada foram revelados esta terça-feira, num evento de duas partes conduzido pelos atores Kumail Nanjiani e Tracee Ellis Ross.

Se os Óscares seguirem a tendência deste ano, os vencedores serão, no mínimo, imprevisíveis. Nos Globos de Ouro, que muitos acreditam ajudar a prever os premiados pela Academia, os premiados foram todos menos os mais previsíveis. O galardão de “Melhor Filme” foi atribuído a “Bohemian Raphosdy”, o filme sobre os Queen de que poucos críticos gostaram, e Glenn Close foi considerada a “Melhor Atriz” pelo seu papel em “The Wife” quando todos acharam que o galardão ia parar às mãos de Lady Gaga. Apenas a categoria de “Melhor Ator” parece ter correspondido às expectativas: Christian Bale levou para casa o Globo de Ouro pela sua interpretação (e transformação) em “Vice”.

E os nomeados são…

A lista completa dos nomeados, em atualização, para os Óscares é a seguinte:

Melhor Filme

“Black Panther”

“BlackkKlansman”

“Bohemian Raphsody”

“The Favourite”

“Green Book”

“Roma”

“A Star is Born”

“Vice”

Melhor Atriz

Yalitza Aparicio

Glenn Close

Olivia Colman

Lady Gaga

Melissa McCarthy

Melhor Ator

Christian Bale

Bradley Cooper

Willem Dafoe

Rami Malek

Vigo Mortensen

Melhor Atriz Secundária

Amy Adams, em “Vice”

Marina de Tavira, em “Rome”

Regina King, em “If Beale Street Could Talk”

Emma Stone, em “The Favourite”

Rachel Weisz, em “The Favourite”

Melhor Ator Secundário

Mahershala Ali, em “Green Book”

Adam Driver, em “BlackkKlansman”

Sam Elliott, em “A Star is Born”

Richar E. Grant, em “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell, em “Vice”

Melhor Realizador

Spike Lee

Pawel Pawlikowski

Yorgos Lanthimos

Alfonso Cuarón

Adam McKay

Melhor Filme de Animação

“Incredibles 2”

“Isle of Dogs”

“Mirai”

“Ralph Breaks the Internet”

“Spiderman”

Melhor Curta de Animação

“Animal Behaviour”

“Bao”

“Late Afternoon”

“One Small Step”

“Weekends”

Melhor Curta-Metragem

“Detainment”

“Fauve”

“Marguerite”

“Mother”

“Skin”

Melhor Curta Documental

“Black Sheep”

“End Game”

“Life Boat”

“A Night at the Garden”

Melhor Montagem

“BlackkKlansman”

“Bohemian Raphsody”

“The Favourite”

“Green Book”

“Vice”

Melhor Filme Estrangeiro

“Capernaum” (Líbano)

“Cold War” (Polónia)

“Never Look Away” (Alemanha)

“Roma” (México)

“Shoplifters” (Japão)

Melhor Argumento Original

“The Favourite”

“First Reformed”

“Green Book”

“Roma”

“Vice”

Melhor Argumento Adaptado

“The Ballad of Buster Scruggs”

“BlackkKlansman”

“Can You Ever Forgive Me?”

Melhor Fotografia

“Cold War”

“The Favourite”

“Never Look Away”

“Roma”

“A Star is Born”

Melhor Guarda-Roupa

“The Ballad of Buster Scruggs”, Mary Zophres

“Black Panther”, Ruth Carter

“The Favourite”, Sandy Powell

“Mary Poppins Returns”, Sandy Powell

“Mary Queen of Scots”, Alexandra Byrne

Melhor Caracterização

“Border”

“Mary Queen of Scots”

“Vice”

Melhor Banda Sonora

“Black Panther”, Ludwing Goransson

“BlackkKlansman”, Terence Blanchard

“If Beale Street Could Talk”, Nicholas Britell

“Isle of Dogs”, Alexandre Desplat

“Mary Poppins Returns”, Marc Shaiman

Melhor Canção Original

“All The Stars”, de “Black Panther”

“I’ll Fight”, de “RBG”

“The Place Where Lost Things Go”, de “Mary Poppins Returns”

“Shallow”, de “A Star is Born”

“When A Cowboy Trades His Spurs For Wings”, de “The Ballad of Buster Scruggs”

Melhores Efeitos Visuais

“Avengers”

“Christopher Robin”

“First Man”

“Ready Player One”

“Solo: A Star Wars Story”

Melhor Direção de Arte

“Black Panther”

“The Favourite”

“First Man”

“Mary Poppins Returns”

“Roma”

Melhor Edição Sonora

“Black Panther”

“Bohemian Raphsody”

“First Man”

“A Quiet Place”

“Roma”

Melhor Mistura de Som

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“First Man”

“Roma”

“A Star is Born”

Ainda sem apresentador para a 91ª cerimónia

A 91ª cerimónia dos Óscares vai decorrer a 24 de fevereiro no Dolby Theatre, em Hollywood. Até ao momento ainda não se sabe quem irá apresentar a edição deste ano. O comediante Kevin Hart, que tinha sido escolhido para guiar o evento, decidiu afastar-se na sequência de uma polémica envolvendo declarações feitas por si há mais de oito anos.

Num especial de comédia que fez em 2010, Hart disse: “Se eu puder impedir o meu filho de ser gay, faço-o”. As declarações levaram a uma queixa da GLAAD, uma organização não-governamental que monitoriza a forma como os meios de comunicação retratam a comunidade LGBTI, junto da ABC, canal que transmite a entrega dos Óscares, e da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas norte-americana, responsável pela sua atribuição. Numa mensagem deixada na rede social Twitter, Hart pediu desculpa pelos comentários “insensíveis” feitos no passado e anunciou que não apresentaria a cerimónia por não querer ser uma “distração numa noite que deve ser comemorada por tantos artistas talentosos” .

