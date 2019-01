Luís Gonçalves e Rui Costa expulsos por protestos durante a primeira parte do Benfica-FC Porto

A primeira parte do clássico entre Benfica e FC Porto começou muito animada e terminou mais ainda. Os dragões foram para o intervalo a vencer por 1-2, com golos de Brahimi e Marega, mas Rafa ainda empatou a partida antes do maliano repôr a vantagem azul e branca. No seguimento do golo do internacional português, que marcou na recarga de um remate de Seferovic, Carlos Xistra acabou por expulsar Luís Gonçalves, diretor desportivo do FC Porto. Já nos descontos do primeiro tempo, quando Pizzi voltou a empatar a partida mas Carlos Xistra considerou que Rafa recebeu a bola em posição de fora de jogo, foi a vez de Rui Costa, diretor desportivo do Benfica, ser expulso pelo árbitro.

O árbitro de Castelo Branco avisou Luís Gonçalves num primeiro momento, logo depois de golo e antes ainda de consultar as imagens do VAR. Depois de validar a decisão inicial e considerar que Seferovic dominou a bola de forma legal, tornando assim oficial o empate do Benfica, o diretor desportivo dos dragões voltou a protestar de forma intensa e acabou mesmo por ser expulso por Carlos Xistra. Luís Gonçalves demorou a deixar o relvado e tiveram mesmo de ser os jogadores azuis e brancos a pedir ao diretor desportivo que abandonasse o terreno de jogo para que pudessem retomar a partida. No lance seguinte, o FC Porto acabou por conseguir recuperar a vantagem.

No último lance da primeira parte, Seferovic descobriu Rafa em andamento no corredor central e colocou lá a bola: o internacional português assistiu depois Pizzi, que colocou a bola na baliza do FC Porto e voltou a empatar o jogo, mas Carlos Xistra anulou o lance por fora de jogo de Rafa e confirmou depois a decisão com o VAR. No seguimento da jogada, Rui Costa gesticulou de forma clara e acabou expulso pelo árbitro da partida.

Continuar a ler