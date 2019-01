Málaga. Última fase para chegar a Julen começa esta terça-feira com a construção de túnel horizontal

Começa esta terça-feira a última fase dos trabalhos de regaste de Julen Jimenez, o bebé de dois anos que caiu num poço com 107 metros de comprimento e 25 centímetros de diâmetro, em Málaga. Depois de ontem ter sido concluído um túnel paralelo de 60 metros, chega agora a fase da construção manual de quatro metros de um túnel horizontal para chegar ao poço original onde está a criança.

Os trabalhos, informa o delegado do Colégio de Engenheiros e Caminhos de Málaga, García Vidal, são complexos e terão de bater certo com tudo o que foi planeado pela equipa. Esta nova fase de ligação entre os dois túneis tem início às 11 horas (12h em Espanha) e deverá durar entre 12 a 14 horas, sendo as escavações feitas por uma equipa de mineiros vinda das Astúrias.

O terreno rochoso tem dificultado muito as escavações e alterado as previsões do tempo de duração dos trabalhos para a escavação dos dois túneis. “Gostaríamos que tivesse sido antes, mas a realidade dos materiais e das rochas que encontramos foram de extraordinária dificuldade”, informou García Vidal, citado pelo La Vanguardia, depois de 55 horas de trabalho para construir o túnel horizontal.

Serão agora escavados quatro metros e tudo será feito manualmente, com recurso a picaretas. No máximo serão usados martelos pneumáticos, uma vez que se trata se uma intervenção delicada, sendo o maior receio o desabamento de terras. Os oitos mineiros que farão as escavações vão trabalhar em turnos de dois.

(em atualização)

