Marega quebrou o seu único tabu e abriu a Caixa de Pandora do FC Porto nos clássicos da Taça da Liga

Esta era provavelmente uma das situações mais paradoxais que surgia em cada clássico: jogo-sim-jogo-sim, Marega era apontado como o elemento com maior capacidade para desequilibrar mas ao mesmo tempo um dos poucos que nunca tinha conseguido marcar. É certo que um jogador não necessita necessariamente de marcar para ter influência no resultado, e isso é bem aplicável ao maliano, mas esse tornava-se um dos poucos tabus que ainda resistiam à explosão do avançado no FC Porto depois do regresso na última temporada. Um tabu que, esta noite em Braga, ficou finalmente desfeito.

Depois de golos anulados e bolas ao poste em jogos contra Benfica e Sporting, o número 11 conseguiu ao nono clássico marcar pela primeira vez: pouco depois do golo do empate, Marega aproveitou uma assistência de Corona após cruzamento largo de Brahimi na esquerda para fazer o 2-1 ainda na primeira parte, quebrando esse tabu que se arrastava há largos minutos. Antes, o maliano tinha marcado frente aos encarnados mas quando estava ainda no Marítimo, em 2015. No total, o avançado leva já 16 golos na presente temporada, sendo mais uma vez a principal referência ofensiva dos azuis e brancos.

Ao 9.º jogo, Marega marcou o 1.º ⚽golo pelo FC Porto em Clássicos frente a Benfica ou Sporting pic.twitter.com/9T2T2IuYc5 — playmakerstats (@playmaker_PT) January 22, 2019

De africano para africano, também Brahimi tinha uma espécie de mini tabu não em clássicos (ainda na temporada passada fez um dos golos no triunfo frente ao Sporting por 2-1 no Dragão para o Campeonato) mas frente ao Benfica e, também no nono jogo feito contra o rival, marcou pela primeira vez, naquele que foi já o nono golo da época do argelino, que voltou a alinhar com uma proteção na coxa e foi substituído já no decorrer da segunda parte por Fernando Andrade – que no quinto encontro pelo FC Porto depois de ter chegado do Santa Clara festejou também pela primeira vez, naquele que seria o 3-1 final do clássico.

1.º ⚽golo de Brahimi em Clássicos frente ao ????Benfica, ao 9.º jogo pic.twitter.com/OrVCBAxTny — playmakerstats (@playmaker_PT) January 22, 2019

Do individual para o coletivo, todos esses marcos acabaram por contribuir para abrir uma Caixa de Pandora que existia nos clássicos frente ao Benfica: depois de ter perdido a final de 2010 (0-3 no Algarve) e as meias-finais de 2012 (2-3 na Luz) e de 2014 (0-0, com 3-4 nas grandes penalidades), o FC Porto conseguiu pela primeira vez ganhar ao rival na Taça da Liga, prova que nunca conquistou (fará agora a terceira final) e que os encarnados já levantaram por sete ocasiões.

SLB-FCP, faltam 30’

Só dá SLB no clássico prà ½ final Taça Liga

2012 Luz 3-2

2014 Dragão 0-0 (p 3-4) pic.twitter.com/AwSsT4yIMG — Rui Miguel Tovar (@ruimtovar) January 22, 2019

Em paralelo, naquela que foi a 21.ª vitória nos últimos 22 encontros, o FC Porto conseguiu pela primeira vez ganhar um clássico na presente temporada (0-1 na Luz, 0-0 em Alvalade há uma semana e meia), alcançando uma diferença superior a um golo pela primeira vez desde 2010/11, quando conseguiu virar com Villas-Boas uma eliminatória da Taça de Portugal.

⚠Desde 2010/11 que o FC Porto não vencia o Benfica por mais do que um golo de diferença:

➡abril 2011: 1×3 no Estádio da Luz (Taça)

➡janeiro 2019: 3×1 em Braga (Taça da Liga) pic.twitter.com/YwzvkfpSUI — playmakerstats (@playmaker_PT) January 22, 2019

Continuar a ler