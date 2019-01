O melhor reforço de inverno? Rafa marcou, deu a marcar (mas não valeu) e foi a genica do Benfica de Lage

Foi a surpresa de Bruno Lage para o clássico das meias-finais da Taça da Liga. Salvio, Cervi e Zivkovic começaram o jogo do Municipal de Braga sentados no banco e foi Rafa, que regressou aos convocados no encontro de sexta-feira com o V. Guimarães depois de uma ausência de um mês devido a lesão, que saltou para a titularidade. Quando sofreu uma rotura muscular na coxa, em jogo da Liga dos Campeões contra o PAOK, o avançado português atravessava um bom período de forma e era provavelmente o melhor elemento dos encarnados.

No verão de 2016, na ressaca da conquista do Europeu de França, Rafa Silva foi capa dos jornais desportivos portugueses dia sim, dia não. O então avançado do Sp. Braga tinha realizado uma época impressionante, marcando 12 golos em 50 jogos ao serviço dos bracarenses e afirmando-se como a peça chave e fulcral na equipa orientada por Paulo Fonseca. A transferência de Rafa para um “grande”, apesar de um Campeonato da Europa onde só foi recolher a medalha de campeão, era certa: se para FC Porto ou Benfica, ninguém sabia.

Depois de uma novela que só terminou no primeiro dia de setembro e de temporadas em que nunca conseguiu afirmar-se entre as opções principais de Rui Vitória, Rafa tem cumprido uma época 2018/19 em que leva já nove golos em 23 jogos, o triplo daqueles que marcou no ano passado, e é cada vez mais a escolha primordial para acompanhar Jonas, Seferovic ou João Félix na frente de ataque do Benfica. Esta terça-feira, ficou na história de um clássico de má memória para os encarnados pelos melhores e os piores motivos: se marcou o golo do empate que deu alento aos benfiquistas ainda durante a primeira parte, foi também ele que, numa decisão muito criticada da equipa de arbitragem, surgiu em posição de fora de jogo e anulou o lance que viria a dar golo de Pizzi.

9.º ⚽golo de Rafa esta época, o 2.º na Taça da Liga (já tinha marcado ao Rio Ave) ⚠Rafa tem já o triplo dos golos apontados na época passada pic.twitter.com/roA5AD4Yrf — playmakerstats (@playmaker_PT) January 22, 2019

O extremo de 25 anos foi o principal timoneiro de um ataque encarnado que ganhou uma nova organização e uma nova força sob a orientação de Bruno Lage e estendeu o jogo de uma ponta à outra com incursões pelo corredor central que apanharam de surpresa Pepe e Felipe e deixaram abertos, soltos e livres tanto Pizzi como Seferovic como João Félix. A velocidade de Rafa, aliada a um critério de passe e uma visão de jogo acima da média, voltam a colocar o extremo no lote de jogadores passíveis de convocatória por parte de Fernando Santos e assume-se como uma das figuras de proa de uma segunda metade de temporada encarnada que se adivinha difícil e de tarefas de dimensões consideráveis, desde a corrida pelo Campeonato a uma meia-final da Taça de Portugal onde vai encontrar o Sporting.

Rafa voltou a marcar ao ????FC Porto: já o tinha feito pelo SC Braga, em 2015/16 pic.twitter.com/kKCOLG5XDQ — playmakerstats (@playmaker_PT) January 22, 2019

Continuar a ler