Porto recebe semana BOOM para startups

“5 dias, 25 workshops e 25 oradores são os números-chave da semana ‘bombástica'”, diz a organização do BOOM — Massive Growth Week. Este evento de marketing e vendas para startups, que já vai na segunda edição, decorre no Porto de 11 a 15 de março.

Rui Santos Couto, um responsável da organização do evento e co-fundador da Founders Founders, afirma que “o BOOM tem a missão de ajudar as startups com equipas de marketing e vendas em Portugal a ter acesso ao que de melhor se faz no mundo nestas áreas”. Para este organizar, Portugal é bom “a criar produtos e a resolver problemas”, mas tem de aprender “a colocar essas propostas de valor no mercado”.

Segundo a organização, não há evento dedicados ao marketing para startups em Portugal e, por isso, quer ser “o evento português de referência nestas áreas”. Para isso, a organização juntou-se a entidades como a Porto Business School ou a ScaleUp Porto.

