“Quadratura do Círculo” vai passar para a TVI24

O programa de comentário político “Quadratura do Círculo”, cuja última emissão na SIC Notícias vai para o ar na próxima quinta-feira, vai passar para a TVI24, segundo o Diário de Notícias.

Pacheco Pereira, António Lobo Xavier e Jorge Coelho, moderados por Carlos Andrade, vão continuar a debater a atualidade política às 23h de quinta-feira, um requisito feito pelos intervenientes à estação.

Outras estações, como a RTP e o Porto Canal, fizeram propostas para receberem o histórico programa, que surgiu no final da década de 80 na TSF.

De acordo com o DN, a primeira emissão do programa na TVI deverá acontecer logo na semana seguinte, a 31 de janeiro, ou no máximo a 7 de fevereiro, duas semanas depois do final do programa na SIC.

O fim da “Quadratura do Círculo” foi anunciado na semana passada, com o diretor de informação da SIC Notícias a apontar “várias alterações na grelha” em altura de mudança de instalações como única razão para o final do programa.

“O programa ‘Quadratura do Círculo’ foi sempre importante para a SIC Notícias e faz parte da sua história, mas vamos apostar em novos formatos”, disse na altura Ricardo Costa, citado pelo DN.

O programa já contou com comentadores como José Magalhães, Vasco Pulido Valente, Miguel Sousa Tavares, Nogueira de Brito e o próprio António Cota, antes de ser eleito secretário-geral do PS.

Ricardo Costa disse ao Observador, na semana passada, que a decisão de acabar com o programa “não foi fácil”.

