“Quando nos unimos, não há quem nos vença”. O texto viral sobre os esforços para resgatar Julen

A saga do resgate de Julen, o bebé espanhol de dois anos que está há dez dias preso num poço com 107 metros de comprimento, está a captar a atenção de todo o mundo e a mobilizar centenas de recursos para o tentar resgatar. Prova disso é um texto publicado no Facebook no último domingo e que rapidamente se tornou viral, tendo já perto de 150 mil partilhas.

Nesse texto, um homem chamado Sergio Acedo enumera todas as atitudes tomadas por empresas e particulares para tentar ajudar nas operações de resgate da criança. “Uma empresa de Murcia fabricou em 8 horas uns tubos que habitualmente demoram 48 horas a construir e trouxe-os. Uma empresa de Alahurín el Grande parou as suas atividades para construir em menos de 24 horas a cesta/elevador na qual vão descer os mineiros e uma perfuradora gigantesca“, escreve Acedo.

O texto continua descrevendo como outra empresa, de Málaga, cedeu câmaras de fibra ótica e como uma máquina de perfuração de túneis, ao serviço das obras de uma autoestrada foi destacada para colaborar nos trabalhos em Málaga.

“Uma associação de mulheres de Totalán prepara, todos os dias, refeições para o pequeno almoço, almoço e jantar para as centenas de pessoas que trabalham sem descanso dia e noite“, lê-se ainda no texto, que tem 99 mil reações e 11 mil comentários na página de Facebook de Sergio Acedo.

“Somos líderes mundiais em doação de órgãos e em missionários pelo mundo. Quando nos unimos, não há quem nos vença (…). Independentemente do resultado final do resgate do pequeno Julen, mostramos mais uma vez que, quando queremos, não nos importamos com o resto. No dia em que todos entendermos que essa deve ser sempre a atitude, nesse dia começaremos a ser um grande país”, continua o texto, que inclui ainda críticas aos “políticos empenhados em viver eternamente em confronto”.

Julen, de dois anos, caiu no poço no dia 13 de janeiro, quando brincava com uma prima num descampado na Serra da Totalán, em Málaga. O pai viu-o cair no poço e ainda tentou alcançar o filho, mas não conseguiu. Desde esse dia que as autoridades têm estudado várias hipóteses para retirar Julen do buraco, optando por construir um túnel paralelo ao poço. Esta terça-feira, esse plano teve de ser novamente adiado devido a um erro de cáculo.

