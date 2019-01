Chris Brown detido em Paris por suspeitas de violação

O cantor Chris Brown — já condenado em 2009 por agressão à então namorada Rihanna — foi detido na segunda-feira por suspeita de violação em Paris, segundo a Associated Press. O músico norte-americano, de 29 anos, foi detido pelas autoridades francesas depois de uma investigação a uma denúncia de violação. A queixa foi apresentada por uma jovem de 24 anos que acusa Chris Brown de a ter agredido sexualmente no seu quarto de hotel entre os dias 15 e 16 de janeiro.

De acordo com fontes policiais dizem citadas pela Associated Press, Chris Brown e outras duas pessoas foram detidas, após a queixa apresentada numa esquadra do 17º arrondissement de Paris. Um dos detidos, segundo as mesmas fontes, é o guarda-costas de Brown.

Os representantes de Brown na indústria musical, a Sony Music, não quis, para já comentar o caso. O músico tem tido enfrentado vários problemas judiciais desde que em 2009 se assumiu como culpado das agressões a Rihanna, o que o levou a cumprir pena dispensa até 2015.

