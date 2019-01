Reaberta estrada de acidente em São Mamede de Infesta que causou dois mortos

Uma estrada em São Mamede de Infesta, Matosinhos, onde na segunda-feira morreram duas pessoas num acidente de viação, já foi reaberta, disse esta terça-feira à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

A estrada, numa zona urbana de São Mamede de Infesta, “foi reaberta por volta da 01:00”, indicou a mesma fonte.

Além das duas vítimas mortais, duas mulheres, ocupantes de uma única viatura, seis pessoas ficaram feridas no acidente, que envolveu dois autocarros e três viaturas ligeiras, informou, na segunda-feira à noite fonte dos bombeiros de São Mamede de Infesta.

No local do acidente estiveram 60 operacionais e 11 veículos, segundo o CDOS do Porto.

As causas do acidente são desconhecidas e a PSP está a fazer perícias no local para apurar as circunstâncias.

