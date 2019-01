Uma detenção no Benfica-FC Porto por resistência à autoridade

Uma pessoa foi esta terça-feira detida por resistência à autoridade no âmbito da operação de segurança montada para o jogo entre o Benfica e o FC Porto, das meias-finais da Taça da Liga de futebol, adiantou à Lusa a PSP de Braga.

O comissário da Polícia de Segurança Pública, Fernando Rabaldinho, disse que o adepto em questão, afeto ao FC Porto, foi detido por “resistência e coação e um agente da autoridade”.

O responsável disse ainda que a PSP identificou um outro adepto, do Benfica, na Bancada Poente do Estádio Municipal de Braga, por “injúrias” ao presidente do FC Porto, Pinto da Costa.

Numa partida com 22.945 espetadores recinto bracarense, palco da final a quatro da Taça da Liga, o FC Porto derrotou o Benfica por 3-1 e vai defrontar, na final de sábado, o vencedor da meia-final entre Sporting de Braga e Sporting, agendada para quarta-feira, às 19h45.

