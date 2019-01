Câmara do Funchal desfralda bandeira da Venezuela em protesto contra Maduro

A Câmara Municipal de Funchal (CMF) desfraldou, esta quarta-feira à tarde, a bandeira da Venezuela em protesto contra o governo de Nicolás Maduro, escreve o Diário de Notícias da Madeira. Paulo Cafôfo, atual presidente da autarquia, apareceu na varanda da CMF e hasteou a bandeira venezuelana com a mensagem “Libertad”. O momento aconteceu na sequência de uma manifestação contra Maduro que ocupou a Praça do Município no dia em que Juan Guaidó proclamou-se presidente interino da Venezuela — Donald Trump já o reconheceu como tal.

Cafôfo desfralda bandeira da Venezuela na varanda da CMF: Paulo Cafôfo surgiu na varanda da Câmara Municipal do Funchal (CMF), durante a manifestação contra o governo de Nicolas Maduro, na Praça do Município, para apoiar a causa venezuela. Ao lado do… https://t.co/kPSI4uxFG3 pic.twitter.com/psKlxXadWZ — dnoticias.pt (@dnoticiaspt) January 23, 2019

Ao lado de Paulo Cafôfo, no momento em que a bandeira foi hasteada, estava o vereador João Pedro Vieira, também ele eleito pela Coligação Confiança.

A manifestação desta tarde arrancou pelas 14h e chegou a juntar cerca de 450 pessoas, entre luso-descendentes e venezuelanos. Pelas 17h começou uma missa na Igreja do Colégio, também ela de índole venezuelano.

