Chris Brown já foi ouvido em Paris e libertado sem acusações

Chris Brown já saiu em liberdade e sem acusações depois de ter sido detido e ouvido esta terça-feira pela polícia parisiense. A detenção deveu-se à acusação de uma jovem de 24 anos, que imputou ao cantor e rapper uma violação. A saída de Chris Brown em liberdade foi noticiada por vários meios de comunicação norte-americanos, entre os quais o The New York Times, que cita o advogado do músico e fontes da polícia francesa. A libertação do cantor de música pop e R&B também já foi confirmada pelo próprio Chris Brown.

Além de Chris Brown, terão sido ouvidas e libertadas pela polícia “outras duas pessoas relacionadas com o caso”. As autoridades francesas não as identificaram nem explicaram a relação que têm com o cantor.

Na rede social Instagram, além de confirmar a libertação, o cantor publicou uma fotografia com a expressão “This B!tch lying”, equivalente em português a “esta p*** está a mentir”. Na legenda, Chris Brown escreveu: “Quero tornar perfeitamente claro… isto é falso e um conjunto de mentiras! Nunca! Perante a minha filha e a minha família, isto é uma enorme falta de respeito e vai contra a minha personalidade e os meus princípios morais”.

A acusação de que Chris Brown foi alvo terá estado relacionada com acontecimentos que uma jovem de 24 imputa a Chris Brown, garantindo que aconteceram entre 15 e 16 de janeiro em Paris. A revista Closer revelou que a jovem, cuja identidade tem sido protegida até ao momento, terá encontrado Chris Bornw numa discoteca próxima dos Campos Elísios. Durante a madrugada, Chris Brown terá convidado a rapariga e mais algumas mulheres a subir aos seus aposentos no hotel Mandarim Oriental, na cidade francesa, de acordo com a acusação. A jovem garante que num dos quartos do hotel quer o cantor quer um amigo e guarda-costas de Chris Brown a terão violado.

Um passado de agressões, armas e socos a um fotógrafo

Chris Brown tem um historial complicado de problemas com a polícia. Há cerca de meio ano, em julho, o cantor foi detido por ser suspeito de esmurrar um fotógrafo numa discoteca em Tampa, na Flórida, em abril de 2017. Em maio do mesmo ano, uma mulher processou-o acusando-o de a ter mantido contra sua vontade no interior de sua casa, em Los Angeles, enquanto um amigo a violava. No ano anterior, 2016, Chris Brown tinha sido detido e acusado de ameaças à mão armada depois de uma disputa com outra pessoa no interior da sua casa. Em 2009, confessou-se culpado de agressões à cantora Rihanna, que à época era sua namorada.

Chris Brown tem atualmente 29 anos e é uma das maiores estrelas da indústria pop desde meados dos anos 2000. Cantor de R&B, mais até do que rapper, gravou êxitos como “With You” e “Forever” e já venceu vários prémios da indústria musical, um dos quais um Grammy de melhor álbum de R&B, em 2012, com o disco F.A.M.E.

