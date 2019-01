DJ de seis anos impressiona no America’s Got Talent. E Simon Cowell diz ter planos para ele

Por trás do nome artístico DJ Arch Jnr, está um rapaz de seis anos, nascido em Joanesburgo, com um talento desmedido aos olhos dos EUA. Oratile AJ Hlongwane atuou e encantou no programa de talentos America’s Got Talent, onde recebeu um aplauso de pé do público.

A atuação do pequeno DJ Arch Jnr pôs o público a dançar uma mistura única de batidas que compôs. Mesmo Simon Cowell, conhecido jurado do programa — e a quem normalmente é difícil agradar –, ficou impressionado. “Tu e eu precisamos de conversar no fim do programa porque tenho planos para ti” foram as suas palavras, que não precisaram de muito mais para expressar a admiração de Simon. No vídeo abaixo, pode ver a audição de Arch.

Arch já tinha vencido o programa equivalente ao America’s Got Talent, mas na África do Sul, em 2015. Na altura, tinha apenas três anos, mas parece que já tinha encontrado o seu talento. Agora, o “DJ mais jovem do mundo” quer projetar-se no cenário global. Os seus pais também ajudaram a trazê-lo à ribalta, quando começaram a partilhar vídeos do Arch a tocar/misturar músicas no YouTube. Desde aí que se tornou uma sensação online e já conta com mais de 260 mil subscritores no canal.

O Governo sul-africano celebrou o sucesso do pequeno DJ nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, onde escreveu: “Da África do Sul para o mundo! Estamos muito orgulhosos de ti, pequena estrela.”

From South Africa to the world! We are super proud of you little star. (DJ Arch Junior blew the judges away on America's Got Talent) pic.twitter.com/EoForulZ4h — South African Government (@GovernmentZA) January 22, 2019

O DJ Arch já participou em vários eventos internacionais, nomeadamente no South African Film Awards (SAFTA) e o All Africa Music Awards (AFRIMA). Além disso, é também o embaixador mais jovem da aplicação DJay, da Algoriddim.

To all my fans from all over the world, I just want to say thank you for all your love and support, if it wasn't for all of you this wouldn't have been possible. Got mad love for all of you ???????? @AGT @nbc @Algoriddim #AGT pic.twitter.com/tToVcUyhvn — Arch Jnr (@djarchjnr) January 23, 2019

