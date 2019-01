Francisco J. Marques respondeu a Bernardo Silva e a guerra das dioptrias já vai nos títulos e nos emails

Pouco depois do golo anulado a Pizzi no clássico da meia-final da Taça da Liga, em Braga, que daria então o empate ao Benfica em cima do intervalo, Bernardo Silva, a acompanhar o encontro a partir de Manchester, comentou no Twitter o lance de forma irónica com uma curta frase: “Sou eu que estou a precisar de óculos ou… ???”. As reações foram muitas e variadas, com os adeptos encarnados a mostrarem a concordância com a ideia e a colocarem imagens da linha virtual quando Seferovic faz o passe para Rafa e os adeptos portistas a recordarem outros lances como o golo mal anulado aos dragões no último Campeonato. Todavia, aquilo que parecia ter ficado por aí acabou por gerar uma troca de tweets entre o internacional português e Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos azuis e brancos. Uma troca que já chegou aos números de títulos e aos emails.

Sou eu que estou a precisar de óculos ou… ???? ????????????‍♂️ — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) January 22, 2019

Ao final da manhã, o responsável portista, também através do Twitter, respondeu diretamente à frase do esquerdino que foi no ano passado campeão inglês, ironizou com a questão dos óculos e recuperou o golo anulado a Aboubakar na última época, com um frame da linha onde é visível que existe um jogador dos encarnados a colocar em linha o avançado.

Olá @BernardoCSilva, sim, parece que estás a precisar de óculos. Teremos todo o gosto em oferecer-te um par quando vieres cá jogar pela seleção, em junho. Para perceber as dioptrias, na segunda imagem vês alguma irregularidade? pic.twitter.com/oG8hICBU7n — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) January 23, 2019

Bernardo Silva, também diretamente para Francisco J. Marques, não demorou a responder, dizendo que consegue ver as coisas para os dois lados, que aquele lance já era da temporada passada e recordando o número de Campeonatos do Benfica através de uma analogia com os problemas de visão: “Mas aceito os óculos! Dioptrias? Se não me engano são 36”.

Olá @FranciscoMarkes , vejo sim também! Felizmente e apesar de ser benfiquista nao vejo só para um dos lados. Mas como eu ontem estava a ver um jogo de futebol em direto e não com um ano de atraso… Mas aceito os óculos! Dioptrias? Se não me engano são 36 ????????‍♂️ — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) January 23, 2019

Neste jogo de parada e resposta, o diretor de comunicação puxou dos sete títulos internacionais conseguidos pelo FC Porto (duas Taças dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões, duas Taças Intercontinentais, duas Taças UEFA/Liga Europa e uma SUpertaça Europeia) e recuperou ainda um polémico email que teria sido enviado por Luís Filipe Vieira onde era dito que o internacional português não voltaria a jogar no clube da Luz. “Se quiseres vir ajudar a conseguir mais és bem-vindo”, escreveu.

São de facto muitas dioptrias, parabéns @BernardoCSilva. Nós só temos sete, mas todas certificadas por oftalmologistas da FIFA e da UEFA. Se quiseres vir ajudar a conseguir mais és bem-vindo, já que segundo LFV não voltas a vestir a camisola do Benfica — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) January 23, 2019

