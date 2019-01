Gonzalo Higuain apresentado com jogador do Chelsea por empréstimo da Juventus

Gonzalo Higuain juntou-se esta quarta-feira ao Chelsea FC. Os londrinos chegaram a acordo com a Juventus para o empréstimo do avançado, que esteve cedido ao AC Milan desde o início da temporada, onde marcou oito golos. Higuain vai vestir a camisola com o número nove no Chelsea.

O argentino, de 31 anos, segue agora para Stamford Bridge por empréstimo até ao final da época, sendo que existe a opção para continuar por mais um ano.

Depois da confirmação oficial em conferência de imprensa, o jogador disse ao site oficial do clube londrino: “Quando surgiu a oportunidade de ir jogar para o Chelsea, tive de aceitar. É uma equipa da qual sempre gostei e tem muita história, um estádio fantástico e joga na Premier League — liga na qual sempre quis jogar”.

Nas declarações finais, o jogador concluiu ao dizer que espera agora que possa retribuir a confiança que o Chelsea depositou nele ao escolhê-lo.

No Twitter, o Chelsea já lhe deu as boas-vindas.

Continuar a ler