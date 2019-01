Linha de Saúde 24 vai ter plataforma digital para avaliar sintomas e facilitar triagem

A Linha de Saúde 24 vai dispor a partir desta quarta-feira de uma plataforma digital com uma série de perguntas e respostas para facilitar a triagem dos doentes, mas não substitui o contacto com os enfermeiros, noticia a TSF.

O novo “avaliador de sintomas” vai centrar-se, nos primeiros tempos, na gripe. Posteriormente, o objetivo é alargar o leque de doenças e sintomas e diminuir os telefonemas que são feitos para a linha de apoio do Serviço Nacional de Saúde. Ainda assim, nos casos mais graves “não substitui um telefonema, nem uma conversa com uma enfermeira”, salvaguarda o presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

Por um lado, poderá fazer com que pessoas que iriam telefonar não telefonem logo porque ficaram esclarecidas e sentem-se confortáveis com aquela avaliação que é feita, por outro lado, muitas vezes a recomendação do avaliador de sintomas é exatamente para telefonar, porque obviamente que esta ferramenta não substitui um telefonema, nem uma conversa com uma enfermeira ou enfermeiro”, explica Henrique Martins, presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Além disso, a plataforma terá ainda mais informação relativa a assuntos variados e que estão habitualmente dispersos, como questões de saúde pública, viagens e vacinação. O novo site do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde será apresentado ao final da tarde, numa cerimónia onde serão apresentados outros projetos relacionados com a inteligência artificial ligada à área da saúde.

