Quem é Juan Guaidó, o opositor de Maduro que se auto-proclamou Presidente da Venezuela?

“Nicolás, a 10 de janeiro, este parlamento não te ajuramentará.” Com uma frase, cinco dias antes da tomada de posse de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, Juan Guaidó afirmava-se como opositor declarado — e, dizem alguns, corajoso — do homem que se preparava para começar um novo mandato. Logo na altura, muitos anteviram consequências graves para o quase desconhecido (internacionalmente) presidente da Assembleia Nacional, o parlamento venezuelano, pelo desafio ao líder autoritário. Três dias depois do tal 10 de janeiro, Guaidó era detido pelos serviços secretos — e libertado, meia hora depois, sem que fossem tornados públicos os motivos da detenção.

Os agentes responsáveis pela detenção seriam, depois, afastados e Maduro ironizaria sobre o discurso na televisão, garantindo que muitos venezuelanos iriam perguntar “o que era esse Guaidó”, mas já nada poderia apagar essa declaração — ou ameaça — de força: para Guaidó, Maduro era um “usurpador” das funções de chefe de Estado, porque as eleições que supostamente o elegeram foram uma fraude e a oposição no parlamento não lhe permitiria manter-se no poder. Palavras cumpridas esta quarta-feira, quando o jovem deputado se auto-proclamou Presidente interino da Venezuela.

O jovem que carrega as esperanças da oposição

Nascido numa cidade portuária a cerca de 20 quilómetros de Caracas, La Guaira, em 1983, Juan Gerardo Guaidó Márquez tinha apenas 16 anos quando a família sobreviveu a um deslizamento de terras, no estado de Vargas, onde viviam, que matou mais de 30 mil pessoas. A história é repetida ainda hoje por aqueles que o descrevem como um lutador.

Anos depois, formava-se como engenheiro (com uma passagem pelos Estados Unidos) e afirmava-se como líder do movimento estudantil, lado a lado com outras caras da oposição ao chavismo, como Freddy Guevara. O amigo dessa época, agora refugiado na residência oficial do embaixador do Chile, em Caracas, onde procurou asilo, fala de Guaidó como “um eterno optimista, humilde e sincero”, que não tem “o perfil típico de um político”. Em entrevista ao telefone com o The Guardian, Guevara explicava o porquê da avaliação: “Ele dá-se com toda a gente”.

#6Ene Agradezco a Dios el poder permitirme estar hoy aquí, en mi estado Vargas, junto a toda la gente que ha creído en el cambio y que nos ha impulsado a asumir este gran reto de recuperar la paz, la libertad y la democracia de Venezuela. ¡Dios con nosotros! pic.twitter.com/bR6ZhkXIF1 — Juan Guaidó (@jguaido) January 6, 2019

Esses tempos terão sido, aliás, os da estreia política do agora presidente da Assembleia Nacional, profundamente envolvido na contestação a Hugo Chávez, antecessor de Maduro, quando aquele procurava mudar a Constituição para consolidar — ainda mais — o seu poder. O crescimento político que se seguiu foi feito pela mão de Leopoldo Lopez, uma das figuras da oposição venezuelana — posto em prisão domiciliária em 2014.

O afastamento de nomes como Lopez ou Guevara não é, aliás, estranho à ascensão de Juan Guaidó. Deputado desde 2015, pelo estado onde nasceu, o jovem acabaria por tornar-se líder da coligação de partidos “Vontade Popular”, na impossibilidade de os outros o fazerem. Dali foi um passo até à presidência do parlamento, que vai rodando, a cada ano, pelas várias forças políticas. Com 35 anos, a 5 de janeiro de 2019 Guaidó tornava-se o mais jovem de sempre a assumir aquelas funções.

Que en esta navidad se renueven nuestros esfuerzos para reunir nuevamente a la familia venezolana. La prosperidad y la dicha nos esperan, ¡adelante Venezuela! ¡Fuerza y FE! pic.twitter.com/d2U9fEPfbM — Juan Guaidó (@jguaido) December 25, 2018

Depois do discurso desse dia — e de todas as declarações de desafio a Maduro que se seguiram — foram vários os que alertaram para o que poderia vir por aí. David Smolansky, por exemplo, igualmente obrigado a fugir da Venezuela por causa da oposição ao Governo, destacava, na altura, a coragem do homem que agora desafia Maduro. “Ele teve uma coragem incrível e agora corre o risco de ser preso, torturado ou obrigado a ir para o exílio. Mesmo assim, decidiu avançar. Ele faz parte da minha geração — uma geração corajosa que cresceu numa ditadura”. O regime que agora tenta fazer cair.

