Tiroteio num banco da Flórida faz cinco mortos

Morreram cinco pessoas, entre as várias atingidas na sequência de um tiroteio num banco em Sebring, no estado norte-americano da Flórida, escreve a CNN. Pelas 12h locais, a polícia foi chamada ao local e iniciou negociações. Mais tarde, o suspeito acabaria por se entregar às autoridades. Além dos cinco mortos, ainda não se conhece o número exato de feridos nem se as pessoas atingidas são funcionários do banco ou clientes que estariam no interior da instituição bancária.

Imagens do local a que a CNN teve acesso mostravam uma forte presença policial no local, bem como várias ambulância e um veículo da equipa SWAT.

O incidente começou quando um homem ligou para a polícia às 12h36 (hora local) e afirmou ter disparado vários tiros no interior do banco. As negociações iniciais para tentar que o sujeito barricado deixasse o banco não foram bem sucedidas, pelo que foi necessária a intervenção da equipa SWAT. O suspeito acabaria por se render aos membros da SWAT, tal como confirmou fonte policial à CNN.

A suspect in the shooting at a SunTrust Bank in Sebring, Florida, has surrendered to authorities following a hostage situation https://t.co/09zhbUm2i9 pic.twitter.com/SJjICxftXe — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 23, 2019

A situação ficou confinada ao banco, sendo que o perigo não se alastrou às áreas circundantes. A polícia garante agora que está a tratar de todas as pessoas afetadas neste incidente e que, assim que possível, fornecerá mais detalhes sobre o sucedido.

