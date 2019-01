Veja a lista dos países que reconheceram e não reconheceram Juan Guaidó

Juan Guaidó auto-proclamou-se presidente interino da Venezuela esta quarta-feira diante uma multidão de conterrâneos. Os Estados Unidos da América foram rápidos a reagir e a reconhecer a legitimidade do líder da Assembleia Nacional. Outros países seguiram os norte-americanos, um dos países mais influente do mundo, com grande parte da América Latina a prestar apoio a Guaidó. Relativamente à Europa, Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, já deixou pistas sobre a posição da União Europeia: “Espero que toda a Europa se una em apoio às forças democráticas na Venezuela. Ao contrário de Maduro, a Assembleia Nacional, incluindo Juan Guaidó, tem um mandato democrático dos cidadãos venezuelanos.”

I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela. Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens. — Donald Tusk (@eucopresident) January 23, 2019

Esta é a lista dos países que reconheceram — e que não reconheceram — o novo presidente interino.

Países que reconheceram o novo presidente

Estados Unidos da América

Assim que Juan Guaidó se auto-proclamou presidente interino da Venezuela, os Estados Unidos reagiram de imediato reconhecendo-o como tal. No Twitter oficial da Casa Branca, a administração dos EUA afirmou que Donald Trump reconhece “oficialmente o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela”. “O povo da Venezuela falou contra o regime de Maduro de forma corajosa e exigiu liberdade e Estado de Direito”, pode ler-se no comunicado de Trump.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019

Brasil

Jair Bolsonaro, à semelhança de outros líderes, usou a rede social Twitter para declarar apoio ao novo presidente interino da Venezuela. Na respetiva conta partilhou um texto, onde se inclui esta citação: “O Brasil apoiará política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a paz social volte a Venezuela”.

Paraguai

O presidente do Paraguai, Marito Abdo, também declarou “apoio” a Guaidó. No Twitter escreveu: “Contem connosco para abraçar de novo a liberdade e a democracia.”

Paraguay expresa su apoyo al presidente encargado de Venezuela @jguaido Cuenten con nosotros para abrazar de nuevo la libertad y la democracia. — Marito Abdo (@MaritoAbdo) January 23, 2019

Colômbia

Iván Duque, presidente da Colômbia, reconheceu a legitimidade de Juan Guaidó a partir de Davos, na Suíça. Citado pelo jornal colombiano El Tiempo, declarou que a Colômbia “acompanha este processo de transição até à democracia para que o povo venezuelano se liberte da ditadura”.

President of the Republic of Colombia @IvanDuque announces that Colombia recognizes @jguaido as President of Venezuela. pic.twitter.com/LlK6ghMHzn — #MASONES POR VENEZUELA (@Rodolfo38252899) January 23, 2019

Colombia reconoce y expresa su pleno respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien ha asumido en la fecha como Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuelahttps://t.co/VefSSjuP9t pic.twitter.com/2gWKp4mF3q — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 23, 2019

Costa Rica

Carlos Alvarado Quesada, presidente da Costa Rica, também reconheceu Juan Guaidó e disse estar do lado do “diálogo, da paz e de novas eleições livres”.

Costa Rica reconoce la proclamación del señor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Abogamos por el diálogo, la paz y nuevas elecciones libres. — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) January 23, 2019

Equador

“O Equador sempre manifestou solidariedade para com o povo da Venezuela”, disse Lenín Moreno, presidente daquele país, momentos antes de reconhecer a legitimidade de Juan Guaidó. O vídeo com a declaração foi publicado no Twitter.

Peru

A vice-presidente peruana, Mercedes Aráoz, disse também apoiar Juan Guaidó “na transição democrática e pacífica do nosso país irmão”.

Nuestro gobierno peruano apoya al presidente interino de Venezuela @jguaido y la transición democrática y pacífica de nuestro hermano país. Esta tarde, junto a los presidentes de Colombia y Brasil, y la canciller de Canadá, lo dimos a conocer desde Davos en el marco del #wef19. pic.twitter.com/RWJ1eXZXj8 — Mercedes Aráoz (@MecheAF) January 23, 2019

Chile

“O Governo do Chile reconhece Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela”, declarou Sebastián Piñera. “Manifestamos total apoio na sua missão para recuperar a democracia. Maduro é parte do problema e não da solução.”

Chile reconoce a @jguaido como Pdte encargado de Venezuela, y manifestamos total apoyo en su misión de recuperar la democracia, Estado de Derecho y DD.HH. Maduro es parte del problema y no de la solución, y la única salida pacífica a la crisis de Venezuela son elecciones libres. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) January 23, 2019

Argentina

O presidente argentino, Maurício Macri, também reconheceu Guaidó como Presidente interino da Venezuela. No Twitter escreveu: “A Argentina apoiará todos os esforços de reconstrução da democracia venezuelana e o restabelecimento das condições de vida dignas para todos os seus cidadãos”.

Quiero expresar mi apoyo a la decisión del Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconociéndolo como Presidente Encargado de ese país — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 23, 2019

Guatemala

A ministra dos Negócios Estrangeiros, Sandra Jovel, reconheceu, via Twitter, a legitimidade de Juan Guaidó.

Guatemala reconoce al Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como Encargado Interino de la Presidencia de Venezuela y manifiesta su apoyo. pic.twitter.com/FB9Rky5aqh — Sandra Jovel (@sandrajovel6) January 23, 2019

Canadá

Através do ministério dos Negócios Estrangeiros, encabeçado por Chrystia Freeland, também declarou apoio a Juan Guaidó.

Países que não reconheceram o novo presidente

México

O México reagiu no sentido contrário de países como Brasil ou Paraguai. Citado pela Reuters, o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros declarou que, “por agora”, não se prevê qualquer alteração da política do país em relação à Venezuela.

Bolívia

“A nossa solidariedade [está] com o povo venezuelano e o irmão Nicolás Maduro nestas horas decisivas em que as garras do imperialismo procuram ferir de morte a democracia”, escreveu Evo Moráles no Twitter.

Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el hermano @NicolasMaduro, en estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia y autodeterminación de los pueblos de #Sudamérica. Nunca más vamos a ser patio trasero de #EEUU. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 23, 2019

Rússia

A Rússia mantém o apoio a Nicolás Maduro. O vice-presidente da Comissão de Assuntos Internacionais da Câmara Alta russa disse, citado pela Associated Press, que “nada vai mudar na sua posição [na Rússia]”.

