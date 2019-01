Ataque em Alcochete. Braço direito de Mustafá detido em Angola

O braço direito de Mustafá, líder da Juventude Leonina, foi detido esta quinta-feira em Angola. Alano Silva era um dos principais suspeitos do ataque à academia do Sporting, em Alcochete, e terá conseguido escapar à primeira investida da GNR, quando foram detidas 23 pessoas.

Segundo o Correio da Manhã, Alano Silva foi localizado pelas autoridades em Angola e deverá ser presente a um juiz ainda esta quinta-feira. O suspeito deverá responder em processo autónomo pelos mesmos crimes, de que já estão acusados os restantes 44 arguidos. A extradição para Portugal não é expectável, já que se trata de um cidadão angolano, mas caso o suspeito aceite, o processo pode ser rápido, noticia a TVI 24.

Alano Silva será acusado pelos crimes de terrorismo, sequestro, incêndio, ofensas à integridade física e ameaças, como todos os arguidos envolvidos no processo, entre eles o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho. No ataque ao centro de estágio da equipa de Alvalade, a 15 de maio, houve agressões a vários jogadores e elementos da equipa técnica do clube.

O processo é considerado de especial complexidade e espera data para a abertura da fase instrutória.

