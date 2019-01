Atos de vandalismo repetem-se pela terceira noite. Autocarro, caixotes do lixo e ecopontos incendiados em Setúbal e Sintra

Pela terceira noite consecutiva, as autoridades registaram atos de vandalismo. Segundo noticia o Correio da Manhã, em Setúbal um autocarro ardeu na madrugada de quinta-feira. Ainda são desconhecidas as causas do incidente, mas o veículo terá ficado completamente destruído dada a intensidade das chamas.

A polícia teve conhecimento do incidente pelas 2h35 desta madrugada e foi chamada à Avenida Bento de Jesus Caraça, segundo a agência Lusa. Fonte da PSP disse ainda que foram detidas três pessoas, mas a polícia ainda está a investigar se estão ou não relacionadas com o incidente do autocarro.

Já no bairro da Bela Vista, Setúbal, vários caixotes do lixo foram incendiados também durante a madrugada, situação que está a ser investigada pelas autoridades.

No distrito de Lisboa, arderam três dezenas de contentores e ecopontos em diversos pontos da área metropolitana, com a maioria a registar-se nas zonas de Agualva e Algueirão-Mem Martins (concelho de Sintra).

Segundo o Correio da Manhã, não houve feridos a registar nem danos em viaturas ou em habitações.

Estes atos começaram depois de uma manifestação, na segunda-feira, em Lisboa, contra a violência policial, após uma intervenção da PSP no bairro da Jamaica, no Seixal (Setúbal), no domingo, que resultou em incidentes entre os moradores e a polícia que provocaram cinco feridos civis e um agente.

Num comunicado anterior, a PSP esclareceu que “nada indicia, até ao momento, que [estes incidentes] estejam associados à manifestação” de protesto que decorreu na segunda-feira, em frente ao Ministério da Administração Interna.

Após a manifestação de segunda-feira em Lisboa, quatro pessoas foram detidas na sequência do apedrejamento de elementos da PSP por participantes no protesto. O Ministério Público e a PSP abriram inquéritos aos incidentes no bairro da Jamaica.

Entretanto, a PSP reforçou nos últimos dias o policiamento na Bela Vista, em Setúbal, e em algumas zonas dos concelhos de Loures, Odivelas e Sintra (distrito de Lisboa), após os incidentes registados com o lançamento de “cocktails Molotov” contra uma esquadra e o incêndio de caixotes do lixo, ecopontos e de várias viaturas.

Continuar a ler