CGD. CDS acusa Bloco e PCP de serem “cúmplices” do Governo na omissão das conclusões da auditoria independente

João Almeida arrancou o debate desta quinta-feira — um agendamento potestativo sobre a Caixa Geral de Depósitos — a apontar baterias à “promiscuidade evidente de um Governo específico, o Governo de José Sócrates, e aqueles que foram os projetos mais catastróficos” do banco público. O CDS acusa os partidos da esquerda de “cumplicidade” para que o Parlamento não tivesse acesso às conclusões da auditoria independente da EY (antiga Ersnt&Young) ao banco público. Mário Centeno respondeu: “Fizemos o que nenhum outro governo tinha feito nos últimos oito anos.”

O CDS agendou o debate com caráter obrigatório e o deputado rapidamente explicou ao que os centristas vinham: há uma “necessidade de esclarecer muitos factos, apurar muitas responsabilidades e determinar muitas consequências” sobre a forma como a Caixa Geral de Depósitos foi gerida entre 2002 e 2015 — é esse o período em que a auditoria independente se focou.

O porta-voz do CDS disse que as “imparidades” no banco público existem porque “houve créditos aprovados e renovados sem o devido processo ter cumprido as normas em vigor, apesar de pareceres negativos, sem avaliação dos projetos que lhe estavam por base” e, em alguns casos, “sem prestação de garantias” para atribuição de créditos.

João Almeida apontou ainda uma “estranha contradição” parlamentar: o “Governo mais à esquerda da democracia é o Governo que mais se eximiu de exercer o papel de acionista” e, hoje, “não sabe, não quer saber e não deixa que se saiba” que decisões foram tomadas, por quem foram tomadas e quando foram tomadas na gestão da Caixa.

Nessa posição de não pedir as conclusões da auditoria independente e de as entregar ao Parlamento, o Governo “teve cúmplices neste Parlamento”: é que, diz João Almeida, “BE, PCP e PS trataram de encerrar a comissão de inquérito” sem que as conclusões fossem entregues aos deputados.

Como o CDS pretendia, foi o próprio ministro das Finanças quem assumiu as rédeas do debate em nome do Governo. Mário Centeno sublinha que “não foi hoje” que o executivo se dedicou a este tema. Mais, o ministro das Finanças defendeu que o atual Governo fez “o que nenhum outro governo tinha feito nos últimos oito anos”, ao lançar a auditoria independente à gestão do banco público.

Depois, e num debate em que as intervenções começaram depressa a subir de tom, o ministro devolveu as acusações ao CDS: “O vosso sonho era que caixa fosse resolvida e vendida”. Antes, Centeno já tinha dito que a Caixa “foi mantida subcapitalizada, com planos de negócios irrealistas” e frisado que o Governo “não pediu nem teve acesso às informações” da auditoria porque elas são “reservadas à administração e supervisão” e estão “sujeitas a sigilo”.

Mas defende que isso não significa uma passividade do executivo. “Há muito que instruímos a administração da CGD” para enviar as conclusões à Procuradoria.-geral da República para apurar responsabilidades criminais. Por outro lado, “o apuramento de contraordenações cabe ao Banco de Portugal”.

O debate desta quinta-feira foi marcado pelo CDS. Logo em cima da divulgação do relatório da auditoria pela EY (antiga Ernst&Young), os centristas agendaram o tema para, “de uma vez para todas”, clarificar “o que está em causa e a responsabilidade que o Estado tem” no banco público, enquanto acionista da CGD.

“Não deixaremos de cumprir a nossa missão, exigindo responsabilidade por créditos sem garantias, sem avaliar se havia ou não condições para o pagarem, de bónus pagos a administradores que causaram prejuízos”, disse o deputado João Almeida.

O relatório da EY confirmou algumas das práticas de algumas das administrações da Caixa Geral de Depósitos: intervenção do Estado, decisão contrária a recomendações e pareceres técnicos internos sem a devida justificação, aquisição de ativos acima do valor real que levaram ao reconhecimento posterior de perdas, ausência de monitorização, conflitos de interesses, falta de evidência de documentação no suporte à decisão são alguns dos exemplos.

Em maio do ano passado, ainda as conclusões da auditoria independente à Caixa estavam em fase de conclusão, o ministro das Finanças admitia que o resultado desse trabalho pudesse seguir para o Ministério Público. O anúncio resposta a um pedido do CDS para que o resultado da auditoria fosse remetido ao Parlamento. Mário Centeno disse então que, havendo “situações enquadráveis” do ponto de vista criminal, seria o Ministério Público o destino mais válido para aquela informação.

Mas as conclusões preliminares da auditoria acabariam por ser divulgadas esta semana. Num espaço de comentário que ocupa na CMTV, Joana Amaral Dias revelaria as primeiras linhas do conteúdo do relatório que apontava para a atribuição de créditos que tinham merecido pareceres de elevado risco por parte do gabinete de análise de risco do banco público. Noutros casos, esse parecer nem sequer tinha sido elaborado.

