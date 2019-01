Conselho de Arbitragem “recebeu e aceitou” dispensa de Fábio Veríssimo

O Conselho de Arbitragem (CA) comunicou esta quinta-feira que “recebeu e aceitou um pedido de dispensa” do árbitro internacional Fábio Veríssimo. O pedido surgiu depois de várias decisões de arbitragem durante o jogo em que o FC Porto derrotou o Benfica nesta terça-feira terem sido duramente criticadas pelos dirigentes benfiquistas. Uma das ações que mais controvérsia gerou foi a anulação do golo de Pizzi.

“Árbitro de primeira categoria, com inúmeras provas dadas do seu valor, Fábio Veríssimo trabalhará de forma específica sob orientação do Conselho de Arbitragem” lê-se no comunicado enviado às redações. “A atitude de Fábio Veríssimo, ao reconhecer um período em que a sua forma não é a ideal, define-o como homem e prestigia-o como elemento de um grupo forte e empenhado em trabalhar duramente para melhorar a arbitragem portuguesa”, continua a mesma nota.

Fábio Veríssimo ficará suspenso até nova decisão do CA. “Regressará à atividade de árbitro e vídeoárbitro assim que o Conselho de Arbitragem entender que estão reunidas as melhores condições. Conhecendo a sua capacidade, estamos seguros de que tal sucederá em breve” sustenta o organismo que superintende a arbitragem portuguesa.

A concluir, o CA faz questão de sublinhar que, em funções desde a época 2016/17, “nunca aceitou e nunca aceitará qualquer veto de árbitros por parte dos clubes ou outros agentes desportivos. O Conselho de Arbitragem considera igualmente inaceitáveis quaisquer outros tipos de pressão sobre as nomeações e gestão dos árbitros nacionais. Consequentemente, e tal como sempre tem feito, o Conselho de Arbitragem fará queixa de todos os comportamentos de agentes desportivos que entenda serem suscetíveis de perturbar a normal atividade das equipas de arbitragem e o normal decorrer dos jogos e competições.”

