Escócia. Ex primeiro-ministro detido após acusações de assédio sexual

O antigo primeiro-ministro escocês Alex Salmond foi preso na noite de quarta-feira e irá comparecer perante o juiz esta quinta-feira, noticiou o jornal The Guardian O porta-voz da polícia da Escócia confirmou, sem referir a identidade do detido: “Podemos confirmar que um homem de 64 anos foi preso e acusado. O relatório foi enviado ao procurador fiscal”.

Police Scotland on Alex #Salmond: “We can confirm a 64 year-old man has been arrested and charged and a report has been sent to the procurator fiscal. Proceedings are now live under the contempt of court act” @SkyNews — James Matthews (@jamesmatthewsky) January 24, 2019

Este é o desenvolvimento de um processo iniciado no ano passado, quando duas mulheres que trabalhavam para o governo escocês o acusaram de assédio sexual entre 2007 e 2014 (quando liderou o executivo), crime que o governante sempre negou. Alex Samond, que na sequência deste escândalo abandonou o Partido Nacional Escocês, ganhara, no início deste mês uma ação judicial contra o governo da Escócia. O ex-primeiro ministro conseguiu provar que uma das responsáveis pela investigação confidencial do governo não só já conhecia as alegadas vítimas como até as aconselhara ainda antes de elas terem feito queixa.

O tribunal de Edimburgo concluiu que as decisões do governo foram “processualmente injustas e manchadas com aparente parcialidade”, e determinou que as custas legais do processo fossem suportadas pelo executivo.

