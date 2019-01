Fernão de Magalhães. Ministra do Mar garante que candidatura à UNESCO vai ser feita com Espanha

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, confirmou esta quinta-feira ao Observador que a candidatura da viagem de Fernão de Magalhães a património da humanidade da UNESCO será feita de forma conjunta, por Portugal e Espanha.

No sábado, o jornal espanhol ABC noticiou que o Ministério da Cultura espanhol ia pedir ao seu embaixador na UNESCO que elaborasse um pedido de informação sobre o processo de candidatura iniciado por Portugal em 2017. O reconhecimento da rota de Magalhães como património da humanidade é uma das muitas iniciativas que preenchem o programa de comemoração dos 500 anos da viagem feita pelo navegador português, apresentado no auditório do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em Algés.

José Manuel Marques, que preside a estrutura criada para o desenvolvimento da programação de comemorações, também garantiu, durante a apresentação desta quinta-feira, que a candidatura à UNESCO seria feita em parceria com os espanhóis, “como é do conhecimento público”. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, revelou que, no final deste primeiro trimestre, haverá uma apresentação pública em Espanha de um “programa de atividades conjuntas”. De acordo com o governante, Portugal está também a trabalhar de perto com outros países que fazem parte da “rede” que se criou através da viagem de Magalhães.

O programa de comemorações do V Centenário da Circum-Navegação Comandada por Fernão de Magalhães foi aprovado no ano passado em Conselho de Ministros, depois de ter sido elaborado pela Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário da circum-navegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães (2019-2022). O programa foi apresentado numa primeira fase ao membro do governo responsável pela área do mar.

A Estrutura de Missão foi uma “estrutura temporária de projeto” criada de propósito para a ocasião, que teve a sua existência decretada em janeiro de 2017, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2017, de 26 de janeiro. Foi nesse documento que ficou igualmente estipulado que seria presidida por José Manuel Marques, autarca de Sabrosa, de onde Magalhães era natural, e vice-presidente da Rede Mundial de Cidades Magalhânicas, que congrega localidades por onde a expedição do navegador português passou. Para a elaboração do programa e “acompanhamento e monitorização da implementação” do mesmo, foi criado um grupo de trabalho composto por dez elementos, designados por dez ministérios, incluindo o da Cultura. Foram ainda consultadas entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, e membros da comunidade académica.

O programa a aprovar resultou de um processo de trabalho que envolveu toda a equipa da Estrutura de Missão e as respetivas áreas governamentais, bem como da audição de um alargado número de entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, incluindo, em particular, membros da comunidade académica e científica”, refere a Resolução do Conselho de Ministros.

Entre os principais objetivos do programa de comemorações conta-se a promoção da investigação, estudo, partilha e disseminação do conhecimento sobre Fernão de Magalhães e a sua viagem “nas suas diferentes dimensões”, a valorização, “à escala global”, da “contemporaneidade da identidade nacional”, a promoção do território português e potenciação da cooperação e “intercâmbio educativo, cultural, científico, espiritual, económico e diplomático entre as cidades e países integrados na Rede Mundial de Cidades Magalhânicas”. Foi assim que ficou registado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2018, que aponta a futura candidatura da rota de Magalhães a património mundial da UNESCO como uma das iniciativas que tem por fim o reconhecimento internacional.

Um processo de candidatura que exige “cooperação dos países envolvidos” mas para o qual Espanha alegadamente não foi consultada

O processo de candidatura da rota de Magalhães à UNESCO iniciado por Portugal em 2017 foi alvo de duras críticas por parte do jornal ABC, que, num artigo publicado no sábado, acusou as entidades responsáveis de terem deliberadamente excluído Espanha, numa tentativa de “branquear” o seu papel na viagem de circum-navegação que agora se comemora. O ABC também referiu o facto de Portugal não ter falado em momento algum em Juan Sebastián Elcano, que concluiu a viagem de regresso depois de o português ter morrido.

O projeto de Fernão de Magalhães foi financiado por Espanha porque o rei de Portugal, D. Manuel I, recusou a proposta apresentada pelo navegador português. Foi Carlos V que possibilitou o projeto. Entre a sua tripulação reunida por Magalhães para a viagem, contava-se o basco Juan Sebastián Elcano, que acabou por ter um papel fundamental na história da primeira circum-navegação ao concluir o regresso até Sanlúcar de Barrameda depois de Magalhães ter morrido nas Filipinas, em 1521. Elcano chegou ao porto da província de Cádiz em 1522, três anos depois de ter partido.

A proposta portuguesa de candidatura, disponível no site da UNESCO, não refere de facto o nome do basco. Do mesmo modo, Espanha aparece apenas como sendo um dos lugares por onde Magalhães passou durante a sua travessia, ainda que a descrição da candidatura submetida pela delegação portuguesa na agência das Nações Unidas fale num “momento histórico partilhado” pelos dois países. No entanto, na Resolução de Conselho de Ministros que aprovou o programa de comemorações, é referido que a candidatura esta não pode ser feita senão com “uma cooperação muito estreita entre os diversos países envolvidos”, onde se inclui a vizinha Espanha. O ABC garante, no entanto, que ninguém foi ouvido do outro lado da fronteira.

O processo de candidatura exige uma cooperação muito estreita entre os diversos países envolvidos (Portugal, Espanha, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Filipinas, Indonésia e Cabo Verde) e assume grande complexidade e exigência apelando para a pesquisa, inventariação e sistematização de toda a informação e documentação existentes sobre o Bem, essencial para trabalhar a fundamentação do Valor Universal Excecional, da Autenticidade e da Integridade do Bem, que será o primeiro dos bens transnacionais seriados envolvendo quatro continentes”, pode ler-se na resolução, aprovada a 4 de maio de 2018.

Ainda de acordo com o jornal espanhol, o Ministério da Cultura espanhol não estava a par da alegada exclusão de Espanha. Uma fonte governamental adiantou ao ABC que o Ministério iria pedir ao seu embaixador na UNESCO que elaborasse um pedido de informação sobre a candidatura da rota de Fernão de Magalhães a património da humanidade feita por Portugal. O Observador contactou o Ministério da Cultura de Espanha mas, até ao momento, ainda não conseguiu obter uma resposta.

Além da candidatura a património cultural da humanidade, o programa de comemorações dos 500 anos da circum-navegação de Fernão Magalhães prevê exploração de uma eventual candidatura ao registo da memória do mundo da UNESCO. De acordo com a Resolução de maio do ano passado, “o principal objetivo do projeto é assegurar a preservação de documentos excecionais e de relevo mundial associados à viagem de circum-navegação, através do seu registo na lista do património documental da Humanidade”.

