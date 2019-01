Jamaica. PS acusa Bloco de Esquerda de “acirrar ânimos” e “perturbar” ação da polícia

Carlos César aproveitou a reunião da bancada parlamentar do PS para discutir o clima de tensão dos últimos três dias na Grande Lisboa e na zona de Setúbal. No final, o líder da bancada tinha uma mensagem para dirigir ao Bloco de Esquerda: “Condeno de forma muito clara as intervenções de caráter partidário nesses processos”, intervenções “que têm procurado acirrar ânimos e perturbar a intervenção das forças de ordem que têm o dever assegurar tranquilidade pública”.

Esta semana, a deputada Joana Mortágua partilhou no Facebook o vídeo da intervenção policial no bairro da Jamaica, no Seixal, condenando a intervenção da polícia. Também outro elemento do Bloco de Esquerda — Mamadou Ba, um assessor parlamentar — referiu-se àquela força de segurança como “bosta da bófia”. O PS criticou abertamente essas intervenções e acusa o partido de lançar mais gasolina para a fogueira, quando há três noites consecutivas se registam distúrbios nestas zonas do país.

“Condenamos veementemente as declarações feitas pelo Bloco de Esquerda, que não têm contribuído em nenhum dos momentos para a tranquilidade e esclarecimento do que está em causa”, concretizou Carlos César esta quinta-feira.

A tensão começou a subir precisamente depois de a polícia ter sido chamada a intervir no bairro da Jamaica. Num vídeo posto a circular nas redes sociais — o tal que Joana Mortágua partilhou na sua página do Facebook — alguns elementos da PSP são filmados durante essa intervenção. São visíveis confrontos físicos que foram classificados como configurando um abuso excessivo da força policial.

