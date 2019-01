Lisboa. Condutor de trotinete multado pela PSP por estar alcoolizado

Um jovem de 18 anos foi multado no passado domingo por conduzir uma trotinete em estado de embriaguez, informou o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) esta quinta-feira, em comunicado.

O condutor foi intercetado por elementos da Divisão de Trânsito desta força de segurança, às 8h15 da manhã do passado domingo, 20 de janeiro, na Rua Cintura do Porto de Lisboa, na zona de Alcântara, em Lisboa. O jovem foi submetido a testes que revelaram que o condutor tinha 1,08 gramas de álcool por cada litro de sangue — muito acima do limite legal previsto no Código da Estrada –,”tendo-lhe sido aplicada uma coima de 250 euros“, segundo o mesmo comunicado.

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública continuará a promover ações de fiscalização para este tipo de comportamentos de risco”, lê-se no comunicado.

No mesmo comunicado, a PSP cita o Código da Estrada para relembrar, ao abrigo do artigo 96º, as coimas previstas “são reduzidas para metade nos seus limites mínimo e máximo quando aplicáveis aos condutores de velocípedes, salvo quando se trate de coimas especificamente fixadas para estes condutores”. Com 1,08 g/L, caso este condutor estivesse ao volante de um carro, seria punido com 500 a 2500 euros de coima e dois meses a dois anos de inibição de conduzir.

