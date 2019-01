Málaga. Equipa de salvamento prestes a começar a descida em direção a Julen

Estará para muito breve o início da descida da equipa de salvamento em direção a Julen, a criança de dois anos que caiu num poço a 13 de janeiro, em Málaga. Segundo avança o El País, o foco das autoridades é agora o de terminar uma plataforma que garanta a segurança da equipa de salvamento que vai descer pelo túnel construído nos últimos dias para que se consiga chegar à criança.

O mesmo jornal espanhol escreve que a Guarda Civil já transferiu a Brigada de Rescate Mineiro de Hunosa para o poço, onde começaram a escavar a última galeria em direção ao local onde Julen está preso.

En estos momentos, el equipo de trabajo se centra en rellenar unos 12 metros de tierra para crear una plataforma que dé seguridad a los mineros y evite posibles desprendimientos en la ladera. Sigue la señal del rescate en directo en @el_pais: https://t.co/oIHuxb25xZ pic.twitter.com/fwWsjkbTeH — Nacho Sánchez (@nacholaisla) January 24, 2019

Ya esta la Brigada de Salvamento Minero en #Totalán. Con su presencia ya queda menos para que arranque la fase final: su trabajo bajo tierra para llegar hasta donde se cree que está Julen. Foto: @pacopuentesfoto Sigue el rescate en directo en @el_pais https://t.co/FKFa1eFrq3 pic.twitter.com/FWAFs0S98N — Nacho Sánchez (@nacholaisla) January 24, 2019

Durante a madrugada, por volta das 5 da manhã (hora local, 4h00 em Lisboa) o túnel vertical de 60 metros de profundidade ficou finalmente pronto, depois de ter sofrido vários atrasos nos últimos dias, devido a uma série de imprevistos. Esta estrutura está a ser construída paralelamente ao local onde a criança caiu.

Os passos seguintes para a equipa de salvamento são ainda complexos. É necessário acrescentar mais 12 metros de túnel para que a equipa consiga chegar a Julen, mas, antes disso, é preciso terminar a plataforma em redor desse túnel para garantir o acesso em segurança dos mineiros. E é, segundo o El Pais, este o principal foco desde as nove horas da manhã (hora de Lisboa).

Depois disso, escreve o El Español, ainda 24 horas poderão separar a equipa de resgate de Julen. Após concluída a plataforma e os 12 metros de túnel, oito mineiros da empresa pública Hunosa começarão a descer a caminho da criança de dois anos. Essa descida será feita aos pares e dentro de uma cápsula de metal.

No entanto, segundo Ángel García Vidal, o engenheiro que coordena toda a operação de salvamento, esta fase final poderá ainda demorar umas longas 24 horas. Os mineiros terão o apoio da equipa de Tedax (Técnico Especialista em Desativacão de Artefatos Explosivos) da Guardia Civil, para o caso de ser necessário recorrer a microexplosões para desimpedir o caminho.

Julen, de dois anos, caiu no poço no dia 13 de janeiro, quando brincava com uma prima num descampado na Serra da Totalán, em Málaga. O pai viu-o cair no poço e ainda tentou alcançar o filho, mas não conseguiu. Desde esse dia que as autoridades têm estudado várias hipóteses para retirar Julen do buraco, optando por construir um túnel paralelo ao poço. Esta terça-feira, esse plano teve de ser novamente adiado devido a um erro de cáculo.

Continuar a ler