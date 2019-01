Morreu Oliver Mtukudzi, lenda do jazz no Zimbabué, aos 66 anos

O músico do Zimbabué “Tuku” Oliver Mtukudzi, “lenda do jazz” no Zimbabué, morreu na quarta-feira, em Harare, aos 66 anos, e foi esta quinta-feira declarado herói nacional pelo Presidente do país, Emmerson Mnangagwa.

“Oliver Mtukudzi morreu”, anunciou a família do músico, que tocou no Festival Músicas do Mundo, em Sines, no passado dia 28 de julho. Mtukudzi, de acordo com a sua família, “estava internado em estado crítico na Unidade de Cuidados Intensivos” de uma clínica da capital do Zimbabué, desde o final do ano passado, pelo agravamento da diabetes, de que padecia.

Emmerson Mnangagwa, que visitou esta quinta-feira a família do músico, disse que Mtukudzi era um patriota que “deu conforto ao povo [do Zimbabué] durante os anos mais difíceis” do país, de acordo com as agências internacionais. O líder da oposição, Nelson Chamisa, também visitou a casa de Mtukudzi para homenagear o músico.

“Tuku” Oliver Mtukudzi (1952-2019), o músico do Zimbabué com maior presença internacional, somava mais de 40 anos de carreira e 60 álbuns editados, sobretudo cantados em inglês e nas línguas locais, shona e ndebele. Foi um destacado ativista dos direitos humanos, em África, tendo sido embaixador da UNICEF para a África oriental e meridional.

Como cantor e guitarrista sintetizou influências da música mbira, do instrumento tradicional do povo shona, da dança jiti, dos padrões de percussão do katekwe do seu clã (os Korekore) e do ritmo sul-africano mbaqanga.

De acordo com a organização do Festival Músicas do Mundo, “a identidade musical de Mtukudzi era tão única que levou o seu próprio nome, ‘Tuku music'”. Mtukudzi atuou em Sines no ano passado com a sua própria banda, The Black Spirits, sexteto que o acompanhava desde os anos de 1970.

Terminado o concerto, já em Lisboa, na partida para Harare, Mtukudzi escreveu na sua conta oficial no Twitter: “Obrigado, Portugal. Foi assombroso. Obrigado por todo o vosso apoio. Infelizmente, temos de partir. Espero que nos voltemos a encontrar em breve”.

“Se alguém [nos] deu alguma vez orgulho de sermos do Zimbabué, foi Oliver Mtukudzi”, disse o ministro da Educação, Desporto e Cultura de Harare, David Coltart, em reação à morte do músico. “Obrigado por nos teres feito felizes durante tanto tempo”.

