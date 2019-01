Presidente da Endesa Portugal. Central do Pego fecha em 2021 se o Governo quiser

O presidente da Endesa Portugal, Nuno Ribeiro da Silva, defendeu, no parlamento, que a empresa não tem rendas excessivas, vincando que o único valor em excesso são os 20 milhões anuais que pagam ao Estado.

“Queria deixar claro que na Endesa, em todo o tipo de atividades, não temos uma renda sequer, muito menos excessiva […]. A única coisa de rendas excessivas é o que pagamos ao Estado”, disse Nuno Ribeiro da Silva, em resposta à deputada socialista Ana Passos, durante uma audição na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade esta quinta-feira.

Para o responsável da energética, as “única rendas excessivas” que a empresa tem são os 20 milhões anuais que tem que pagar ao Estado, distribuídos pela Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE), tarifa social, mecanismo de equivalência de preços entre Portugal e Espanha – ‘clawback’ e a contribuição extraordinária sobre o CO2. “Isto, para nós, é que representa um sucessivo acumular de custos de cerca de 20 milhões de euros”, reiterou.

Por sua vez, relativamente às questões ambientais e à possibilidade do Governo encerrar, em 2021, a central a carvão o Pego, no distrito de Santarém, o presidente da Endesa garantiu que a empresa está a “analisar” a questão, garantindo que irá acatar a decisão do executivo. Ainda assim, sublinhou, que “em 28 anos de concessão a central do Pego funcionou, em pleno, três quartos do tempo”. O gestor assinalou ainda questões de segurança de abastecimento num contexto de seca como o que foi vivido muito recentemente em Portugal. Ribeiro da Silva admitiu ainda que com o fim do CAE (contrato de aquisição de energia) em 2021, o funcionamento futuro da central poderá implicar alguma compensação para o sistema, uma vez que o investimento na central está todo amortizado.

“É uma questão que estamos a analisar com o nosso sócio. O grupo, em Espanha, está confrontado com situação idêntica […]. Se o Governo decidir pelo encerramento em 2021, assim será”, acrescentou. Nuno Ribeiro da Silva notou ainda que a empresa está a “imaginar todos os cenários”, sobretudo devido à central ser “uma unidade relevante” em Abrantes. “Estamos a estudar [formas de] aproveitar espaço ou a unidade para alguma geração renovável. Tem-se falado no uso de biomassa florestal, [mas] é complexo”, concluiu.

Antes, na intervenção inicial, o gestor disse que Endesa tem como objetivos em Portugal seguir as indicações de Bruxelas quanto à descarbonização, a integração de redes inteligentes e ter um maior foco nos clientes.

Os objetivos para Portugal são manter o foco “na descarbonização, em redes mais inteligentes, na relação com o cliente, e na eficiência e diminuição de custos”, afirmou.

Sobre os desafios da descarbonização, o presidente da Endesa Portugal sublinhou ainda que hoje que o tema se discute muito nas empresas e a nível político. Quer-se acabar com o carvão e há o debate sobre o fim do nuclear, mas ainda não termos condições de armazenamento em grande escala de produção renovável fora das barragens.

A questão que se coloca é como fazemos a transição energética. O ciclo combinado — a gás natural — é “visto como a bengala que pode, com dano menor, acompanhar o processo de reforço das renováveis”, defendeu. E também por isso, é importante a existência da garantia de potência. Mas também há muitas centrais a gás com uma utilização inferior a 20%. Somos convidados a dizer que na família dos combustíveis são os menos agressivos e precisamos de tecnologias que garantam a segurança e capacidade de resposta quando necessário.

