Síria. Carro-bomba explode perto da embaixada russa

A explosão ocorreu perto da embaixada russa em Damasco, Síria, segundo a agência noticiosa russa Ria Novosti que foi informada pela agência estatal síria SANA.

De acordo com as informações dadas pela SANA, um carro-bomba explodiu na área de Al-Adawi, em Damasco, localizado perto da embaixada russa.

Os primeiros dados afirmam que a explosão foi causada por um dispositivo explosivo improvisado (IED) que se encontrava dentro de um carro. Não há registo de vítimas.

#Syria: An explosion has been reported close to the Russian Embassy in #Damascus, details to follow.#Breaking @IntellFusion pic.twitter.com/GwM0qsvSb5

— Intelligence Fusion -Asia (@IF_asia_) January 24, 2019