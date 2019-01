Valkyrie anuncia ‘pack’ desportivo e… ouro

A Aston Martin concebeu um hiperdesportivo fabuloso, com dois trunfos que o colocam entre os melhores, se não mesmo na pole position entre os veículos homologados para circular na via pública. Por um lado, recorreu à Red Bull para fazer o chassi, a equipa de F1 que conta com os serviços do mago Adrian Newey e, por outro, encomendou um motor – provavelmente o melhor do mundo – à Cosworth, que em troca certamente de um cheque chorudo, entregou um V12 atmosférico com 6,5 litros de capacidade, capaz de atingir 11.000 rpm e fornecer 1.014 cv.

Sabe-se agora que o impressionante modelo, denominado Valkyrie, vai ter direito a uma versão ainda mais desportiva. Quer isto dizer que os únicos 150 clientes que tiveram direito a adquirir um destes brinquedos, por cerca de 2,8 milhões de euros, podem ainda optar pelo AMR Track Performance Pack. Segundo o fabricante, o pack desportivo, que está indicado para quem deseje, volta e meia, inferiorizar os restantes condutores nos track days, vai assegurar um ganho de 8% por volta, o que equivale a uma “tareia” de 4,5 segundos numa pista que se percorra em 2 minutos e 30 segundos. O que é imenso.

O AMR Track Performance Pack inclui componentes aerodinâmicos, como por exemplo o lábio dianteiro inferior, para agarrar a frente ao asfalto quando se curva a desafiar as leis da gravidade. O kit altera outros painéis da carroçaria, além de equipar o modelo com “travões em titânio”, com a Aston Martin a referir-se às maxilas, jantes em magnésio e suspensões especialmente adaptadas a uma utilização intensiva em circuito.

Os clientes do Valkyrie podem ainda personalizar o seu hiperdesportivo revestindo-o a folha de ouro, posteriormente lacada, como em qualquer pintura. E para que o cliente possa “ver” o aspecto final do seu modelo, a Aston Martin concebeu um programa que lhe permite observá-lo em pormenor, ainda que virtualmente. Como pode ver em baixo:

