35 dias depois, Trump confirma suspensão de “shutdown” por três semanas

O presidente norte-americano e os democratas no Congresso chegaram a um pré-acordo para levantar o “shutdown” durante três semanas, até ao próximo dia 15 de fevereiro. O funcionamento dos departamentos que têm estado paralisados há 35 dias vai assim retomar, enquanto continuam as negociações no Congresso para um acordo definitivo.

A notícia foi avançada pelo jornal Washington Post e entretanto confirmada pelo próprio Donald Trump, numa declaração ao país esta sexta-feira na Casa Branca. Está confirmada a suspensão temporária do maior “shutdown” da história — iniciado há já 35 dias por causa dos 5,7 mil milhões de dólares que Trump quer vincular ao Orçamento do Estado para construir o muro na fronteira com o México. Para já, o pré-acordo para a suspensão da paralisação não passa por afetar nenhuma verba do Orçamento à construção do muro.

Segundo aquele jornal, os desenvolvimentos aconteceram depois de os líderes do Senado se terem mobilizado esta sexta-feira em torno de um acordo de curto prazo para acabar com a paralisação parcial, que está a afetar cada vez mais, entre outras coisas, os principais aeroportos do país e a impedir cerca de 800 mil funcionários do Estado de receberem ordenado.

O impasse devia-se ao facto de Donald Trump não deixar passar nenhuma lei que viesse do Congresso e que não incluísse os 5,7 mil milhões de dólares necessários para o muro, que foi a sua maior bandeira da campanha eleitoral. Os democratas, que têm maioria na Câmara dos Representantes, contudo, sempre recusaram afetar essa verba.

Falando a partir da Casa Branca, Trump confirmou o acordo para levantar o shutdown até ao dia 15 de fevereiro, para que as negociações prossigam sem a pressão de estarem a prejudicar diretamente funcionários do Estado. Segundo Trump, os funcionários do governo federal que têm sido diretamente prejudicados pela paralisação vão receber a totalidade dos salários em atraso.

Continuar a ler