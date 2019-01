Barragem rebenta no Brasil e arrasta casas. Número de vítimas por confirmar

Uma barragem rebentou esta sexta-feira no Brumadinho, em Belo Horizonte no estado brasileiro de Minas Gerais, e terá arrastado várias casas. Segundo o jornal brasileiro Estadão, várias equipas de bombeiros de Minas Gerais estão a caminho do local mas as informações preliminares apontam para a existência de “vários mortos”. Plano de emergência foi ativado.

O jornal Metro adianta ainda que a lama a rutura terá acontecido pela hora de almoço a terá atingido um restaurante que, àquela hora, estava cheio de gente. Não há informações sobre o estado de saúde dessas pessoas, se conseguiram escapar ou se foram atingidas pela lama.

Em entrevista a uma rádio local, o vice presidente da câmara de Brumadinho, Leônidas Maciel, disse ter recebido informações de pessoas que estão no local a confirmar a existência de vítimas mortais. Ainda não há, contudo, informações oficiais.

Segundo os bombeiros, há vítimas derivadas da enxurrada de lama que atingiu, além da parte técnica da barragem, uma comunidade próxima do local onde vivem cerca de mil pessoas.

Analisando uma imagem antiga da região de #Brumadinho no Google Earth é possível perceber a extensão do mar de lama após o rompimento da barragem da mineradora Vale. pic.twitter.com/AI9oohd1c5 — RENOVA (@RenovaMidia) January 25, 2019

Rompimento de barragem da Vale em Brumadinho. Tragédia anunciada. pic.twitter.com/CPvgmoX2qm — Fabrício Sena (@FabricioSena29) January 25, 2019

O corpo de bombeiros e a Defesa Civil foram mobilizados para o local, tendo sido ativado um plano de emergência, informou a empresa mineira Vala em comunicado. “A Vale informa que ocorreu, no início da tarde de hoje, o rompimento de uma barragem na Mina Feijão, em Brumadinho. As primeiras informações indicam que os resíduos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco (…) A Vale acionou o Corpo de Bombeiros e ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens”, refere o comunicado.

Fonte dos bombeiros, citada pela agência AFP, refere que testemunhos no local apontam para “vários mortos” na sequência deste incidente.

Há quase três anos, uma das barragens da empresa Samarco, controlada pelos acionistas Vale e BHP, rebentou na cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais, originando uma torrente de lama que destruiu fauna, flora e construções ao longo de 650 quilómetros. Aquele que é considerado o maior desastre ambiental do Brasil fez 19 mortos, além de ter deixado desalojadas milhares de famílias.

Em novembro, um relatório da Agência Nacional de Águas (ANA) alertava para a existência de 45 barragens em risco de colapso no Brasil, num aumento de quase 50% em relação a 2016. O documento indicava que, de 2016 para 2017, o número de barragens que ameaçam ruir passou de 25 para 45, e que a maioria está localizada no norte e nordeste do Brasil, em estados como o Acre, Alagoas e Bahia.

De acordo com os técnicos ouvidos na altura, há problemas de baixo nível de conservação, insuficiência do vertedor (instrumento que mede o caudal e escoamento da água numa barragem) e falta de documentos que comprovem a estabilidade da barragem.

