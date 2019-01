Bom tempo. Termómetros vão chegar aos 20 graus em vários distritos

Na previsão dos registos meteorológicos para esta sexta-feira há vários distritos a rondar os 20 graus. Ainda assim, no que toca às mínimas, os termómetros também vão descer ligeiramente. Sagres tem previsão de céu limpo.

Faro é o distrito onde se verifica a maior temperatura com 22 graus de máxima e 12 de mínima. Em sentido oposto, está Bragança com 14 graus de máxima e apenas um de mínima.

Nas previsões apresentadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a rondar os 20 graus estão também os distritos de Santarém, Évora e Setúbal.

Na capital, a máxima é de 18 graus e a mínima de 8, com o céu pouco nublado. Mais a norte, no Porto, a temperatura máxima pode atingir os 17 graus e a mínima sete. Na região centro, Coimbra e Leiria têm máximas de 16 e 17 graus respetivamente, e mínimas de sete e quatro.

No que toca às regiões autónomas, nas ilhas dos Açores o dia será marcado pela queda de aguaceiros, mas com temperaturas amenas. Já na Madeira, o céu vai estar parcialmente nublado com a temperatura máxima no Funchal a chegar aos 20 graus e a mínima com cinco graus a menos.

No fim-de-semana as temperaturas já vão descer um pouco.

