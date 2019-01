Direção-Geral do Orçamento divulga síntese de execução orçamental do conjunto

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga esta sexta-feira a síntese de execução orçamental em contas públicas do conjunto de 2018, sendo que o Governo já admitiu rever em baixa a meta do défice (0,7% do PIB) em contabilidade nacional.

Segundo o último relatório da DGO, até novembro o défice orçamental em contas públicas totalizou 624 milhões de euros, menos 1.425 milhões de euros face ao período homólogo.

A evolução do saldo resultou de um crescimento da receita de 5,4%, superior ao da despesa (3,3%), com a receita fiscal a subir 5,3% refletindo sobretudo a evolução do IVA, IRC e IRS.

O saldo primário situou-se em 7.375,1 milhões de euros até novembro, mais 1.540,5 milhões do que no mesmo mês de 2017. Os números divulgados pela DGO são apresentados em contabilidade pública, ou seja, têm em conta o registo da entrada e saída de fluxos de caixa.

Já a meta do défice é apurada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em contas nacionais, a ótica dos compromissos, que é a que conta para Bruxelas.

O Governo inscreveu uma meta de défice de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2018, tendo o ministro das Finanças, Mário Centeno, admitido em 21 de dezembro rever em baixa este valor, após o INE ter anunciado um excedente de 0,7% do PIB no terceiro trimestre.

