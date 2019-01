Ex-chefe de gabinete de Costa nomeada presidente da FLAD

Rita Faden é a nova presidente do Conselho de Administração da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), anunciou o gabinete do primeiro-ministro numa nota enviada às redações. Rita Faden, que era chefe de gabinete de Costa desde 2015 e considerada o seu braço direito há muitos anos, foi exonerada do cargo no verão do ano passado.

A passagem para a FLAD acontece numa altura em que termina o mandato de cinco anos dos atuais membros do Conselho de Administração e do Conselho Executivo, presidido por Vasco Rato. Elsa Henriques, Vítor Martins, Rodrigo Vasconcelos de Oliveira e James Kelly serão os restantes membros do Conselho de Administração.

“Nos termos previstos nos Estatutos da FLAD (aprovados pelo Decreto-Lei n.º 168/85, de 20 de maio) o Primeiro Ministro decidiu designar para Presidente do Conselho de Administração da FLAD a Dra. Rita Faden, e, de acordo com a proposta recebida do Conselho de Curadores, a Prof. Doutora Elsa Henriques, o Dr. Vítor Martins, o Dr. Rodrigo Vasconcelos de Oliveira e o Dr. James J. Kelly para membros do Conselho de Administração. Para a presidência, por inerência, do Conselho Executivo, foi designada a Dra. Rita Faden, sendo ainda membros executivos a Prof. Doutora Elsa Henriques e o Dr. James J. Kelly”, lê-se na nota.

Continuar a ler