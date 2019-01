Governo brasileiro rejeita proposta do México e Uruguai para mediação com Maduro

O ministro das Relações Exteriores do Brasil disse esta sexta-feira que já não faz sentido participar num processo de mediação com Nicolás Maduro, proposto pelo Uruguai e pelo México, depois de Juan Guaidó autoproclamar-se Presidente interino da Venezuela. “Já passámos esse capítulo”, declarou Ernesto Araújo ao jornal Estadão, ainda em Davos, na Suíça, onde se encontra para reuniões com membros de outros Governos, à margem do Fórum Económico Mundial.

Na quinta-feira, Nicolás Maduro mostrou-se disponível para aceitar uma oferta de mediação à situação interna, feita pelos governos de Andrés Manuel López Obrador, Presidente do México, e de Tabaré Vázquez, chefe de Estado do Uruguai.

“Os governos do México e do Uruguai propuseram uma iniciativa internacional para promover um diálogo entre as partes na Venezuela (…) Estou pronto para o entendimento”, afirmou Maduro nesta quinta-feira.

Ambos os países não reconheceram o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como Presidente interino venezuelano, contrariamente ao projeto do Grupo Lima. Rússia, China, Turquia e Irão manifestaram também o seu apoio a Nicolas Maduro.

Juan Guaidó autoproclamou-se na quarta-feira Presidente interino da Venezuela, perante milhares de pessoas concentradas em Caracas. Os Estados Unidos, a Organização dos Estados Americanos (OEA), e a maioria dos países da América Latina já reconheceram Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela.

A União Europeia defendeu a legitimidade democrática do parlamento venezuelano, sublinhando que “os direitos civis, a liberdade e a segurança de todos os membros da Assembleia Nacional, incluindo do seu Presidente, Juan Guaidó, devem ser plenamente respeitados” e instando à “abertura imediata de um processo político que conduza a eleições livres e credíveis, em conformidade com a ordem constitucional”.

Da parte do Governo português, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, expressou na quarta-feira pleno respeito pela “vontade inequívoca” mostrada pelo povo da Venezuela, disse esperar que Nicolás Maduro “compreenda que o seu tempo acabou” e apelou para a realização de “eleições livres”.

Os Estados Unidos pediram a realização no sábado de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, para abordar a situação na Venezuela. A Venezuela, país onde residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes, enfrenta uma grave crise política e económica que levou 2,3 milhões de pessoas a fugir do país desde 2015, segundo dados da ONU.

