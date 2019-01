Homem encontrado morto na praia do Tamariz em Cascais

Um homem foi encontrado morto na zona de rebentação da praia do Tamariz, em Cascais. A vítima será estrangeira e o corpo foi encontrado pela PSP do Estoril por volta das 0h15 desta sexta-feira, avança a TVI24.

Segundo fonte dos bombeiros do Estoril, citada pela estação televisiva, trata-se de “um homem com uma idade compreendida entre os 25 e os 30 anos”. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Setúbal.

As autoridades ainda estão “a fazer diligências para identificar a nacionalidade do senhor” e apurar outras informações, acrescentou a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa à agência Lusa.

Continuar a ler