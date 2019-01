Jogos Paralímpicos de Paris 2024 vão ter as mesmas 22 modalidades de Tóquio 2020

Os Jogos Paralímpicos Paris2024 vão contar com as mesmas 22 modalidades presentes no quadro competitivo de Tóquio2020, anunciou esta sexta-feira o Comité Paralímpico Internacional (IPC).

O atletismo, badminton, basquetebol em cadeira de rodas, boccia, canoagem, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol para cegos, goalball, halterofilismo, judo, natação, paradressage, remo, rugby em cadeira de rodas, taekwondo, ténis em cadeira de rodas, ténis de mesa, tiro, tiro com arco, triatlo e voleibol sentado vão ser os desportos presentes na competição que vai decorrer dentro de cinco anos na capital francesa.

A decisão foi tomada durante o encontro da comissão executiva do IPC que esta sexta-feira decorreu em Londres, informou em comunicado o Comité Paralímpico de Portugal.

