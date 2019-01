Jovem faz striptease para ter empréstimo do banco

Yulia Kuzmina é uma jovem com cerca de 20 anos que, segundo a história do Daily Mail, queria comprar um carro. Isso levou-a a uma instituição financeira em Kasan, a capital do Tartaristão, na Rússia, onde o gerente do banco lhe explicou que não lhe podia conceder o empréstimo, muito provavelmente porque ela não conseguiria assegurar o respectivo pagamento.

Mas Kuzmina não é do tipo de desistir perante as primeiras dificuldades, pelo que decidiu mostrar – literalmente – ao responsável por aquela agência bancária que tinha todas as condições para pagar o crédito. E juntando as acções às palavras, começou a despir-se na frente do gerente. Começou por retirar a camisola e, perante o contínuo abanar de cabeça do bancário, passou ao sutiã, que caiu como por magia.

Como a russa não parecia disposta a parar por ali, o gerente optou por deixar de abanar a cabeça, negando o empréstimo, para se levantar da sua secretária e cobrir, com o casaco, a jovem cliente. Um gesto bonito, mas que não resolveu o problema de Yulia Kuzmina, que continuou a ter de ir a pé para casa.

As imagens foram captadas pelo circuito interno de segurança e acabaram por ir parar às redes sociais, o que permitiu identificar tanto o gerente, como a jovem. Esta defendeu-se alegando que estava numa situação difícil, tal como certamente o gerente. Ao que conseguimos apurar, não está prevista nenhuma manifestação da delegação local do movimento Me Too em apoio ao bancário.

