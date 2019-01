Leonardo Jardim volta ao comando do Mónaco e assina até 2021

O treinador português Leonardo Jardim assinou contrato com o Mónaco por duas épocas e meia, regressando ao comando técnico dos monegascos quase quatro meses depois de ter abandonado o penúltimo classificado da liga francesa de futebol.

Em comunicado divulgado na página oficial na internet, o emblema do Principado anuncia que o treinador luso, de 44 anos, celebrou contrato até junho de 2021 e “iniciará funções, juntamente com a sua equipa técnica, no domingo”.

Ao mesmo tempo, o Mónaco adianta ter cessado o vínculo com o francês Thierry Henry, que tinha substituído Jardim em outubro de 2018, sendo que, no sábado, na deslocação ao terreno do Dijon, o conjunto monegasco será orientado, interinamente, por Franck Passi.

Continuar a ler