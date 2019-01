Málaga. Veja aqui em direto a fase final do resgate de Julen

Falta menos de um metro de escavações para que os mineiros consigam chegar ao local onde estará Julen Jimenez, o bebé de dois anos que caiu num poço de 107 metros de comprimento e 25 centímetros de diâmetro, em Málaga. As operações são complexas e duram já há 12 dias. Depois de ser escavado e entubado um túnel paralelo, oito mineiros escavam agora uma galeria horizontal para fazer a ligação entre os dois túneis e aceder ao poço original onde se espera que a criança esteja.

Esta última fase passa por um trabalho manual, feito com recurso a picaretas e a microexplosivos (tendo em conta a dureza do terreno). Acompanhe em direto os últimos momentos das operações de resgate, que a Media Set de Espanha está transmitir no Youtube.

Continuar a ler