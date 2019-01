Portuguesa SPEAK representa Portugal na final do Chivas Ventures

A SPEAK, parte da empresa portuguesa Share Your World, é a vencedora da fase nacional do Chivas Venture 2019. A competição internacional tem como objetivo atribuir um um milhão de dólares a startups “que aliam lucros a um objetivo, com um impacto positivo no mundo”. Em maio, 20 startups vão disputar a final pelo prémio. Em 2018, Portugal foi representado pela Academia de Código.

O projeto SPEAK foi distinguido por querer juntar migrantes, refugiados e pessoas locais numa só plataforma para promover o diálogo multicultural através do site e eventos que organiza. Hugo Aguiar, fundador do projeto, mostrou-se orgulhoso, em comunicado: “Vencer este prémio traz-nos credibilidade e visibilidade, o que poderá aumentar o interesse em pessoas que querem abrir o SPEAK na sua cidade, mas também em organizações que podem ajudar essas pessoas interessadas em abrir o SPEAK na sua cidade.”

Em novembro de 2018 este projeto português foi distinguido pelo Financial Times como um dos “100 campeões digitais” que estão a liderar o crescimento da Europa.

O concurso da Chivas vai decorrer, pelo segundo ano consecutivo, no The Next Web Conference, em Amesterdão, um dos maiores festivais de tecnologia da Europa. Antes de tentar competir pelo prémio final, os finalistas vão poder participar num programa de aceleração em Londres, no início do mês de março. Em 2018, quem ganhou o prémio foi a britânica Change Please.

O Chivas Venture é uma competição global patrocinada pela marca escocesa de Whisky Chivas Regal que premeia startups com projetos de carácter social. Desde que começou, em 2014, o projeto já teve mais de seis mil empresas a participarem na competição.

