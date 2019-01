Roger Stone, um dos principais estrategas da campanha de Trump, foi detido

Roger Stone, um dos principais estrategas da equipa de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2016, foi detido esta sexta-feira após ordem do procurador especial Robert Mueller, responsável pela investigação do alegado conluio da campanha republicana com a Rússia.

De acordo com um comunicado emitido pela equipa de Robert Mueller, Roger Stone foi indiciado por sete crimes: um de obstrução à justiça, outro de condicionamento de testemunhas e cinco de prestação de falso depoimento.

O comunicado refere ainda que o veterano consultor e estratega político vai ser presente a um juiz esta sexta-feira, em Fort Lauderdale, Flórida.

Mueller statement out before dawn: “Roger Jason Stone, Jr., 66, of Fort Lauderdale, Florida, was arrested in Fort Lauderdale today following an indictment by a federal grand jury on Jan. 24, 2019, in the District of Columbia. “ pic.twitter.com/XIjFcfss7q — Ginger Gibson (@GingerGibson) January 25, 2019

Roger Stone é a terceira personalidade de topo do universo de Donald Trump a ser detido. Os outros dois, que já foram também condenados, são: Paul Manafort, ex-diretor de campanha de Donald Trump e veterano estratega político que foi durante vários anos sócio de Roger Stone; e Michael Cohen, o ex-advogado do Presidente dos EUA. Tanto um como o outro confessaram vários crimes e aceitaram colaborar com a investigação de Robert Mueller.

