Torres Vedras. Idoso barrica-se em casa e está armado

Um homem com cerca de 80 anos está barricado em casa desde as 7h00 desta sexta-feira em Assenta, Torres Vedras. Ao que tudo indica, o idoso estará armado. A GNR já está no local, noticia o Correio da Manhã.

No local estão várias ambulâncias e as equipas do Grupo de Intervenção de Operações Especiais da GNR já foram chamadas. Segundo o mesmo jornal, poder-se-á tratar de um caso de violência doméstica. Relatos de testemunhas e moradores afirmam, em declarações ao CM, que o homem “passa fome” e que tem uma companheira há poucos meses. “O homem está desorientado, mas não faz mal a ninguém”, garantem as testemunhas entrevistadas pelo jornal.

Há ainda dois negociadores no local a tentarem convencer o homem a sair de casa e a não causar danos ou vítimas.

(Em atualização)

