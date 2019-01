A prova amaldiçoada de Pinto da Costa contra um adversário que começa a ser uma maldição

A cerca de três meses de cumprir o 37.º aniversário na presidência do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa via nesta edição da Taça da Liga uma oportunidade de ouro para colmatar aquela que é talvez a única lacuna de um currículo que leva já 60 troféus apenas no futebol. No entanto, à terceira não foi de vez e os azuis e brancos perderam de novo a final da Taça da Liga, a primeira depois do desempate através de grandes penalidades frente ao Sporting depois de Benfica (2010) e Sp. Braga (2013).

Ao todo, os dragões conseguiram sete troféus internacionais na era Pinto da Costa desde 1982 (duas Taças dos Clubes Campeões Europeus/Liga dos Campeões, duas Taças Intercontinentais, duas Taças UEFA/Liga Europa e uma Supertaça Europeia), além de 21 Campeonatos, 12 Taças de Portugal e 20 Supertaças. Tudo menos a Taça da Liga, que voltou a ficar adiada por um adversário que não perde qualquer final contra o FC Porto desde a Taça de Portugal de 1999/00 (em cinco tentativas).

O resumo do futebol dos azuis e brancos desde que Jorge Nuno Pinto da Costa assumiu a liderança do clube, em abril de 1982 quando Hermann Stessl estava ainda como treinador dos dragões, é o seguinte:

1981/82: 0 títulos

Primeira Liga: 3.º lugar (a 3 pontos do Sporting)

Europa: Quartos-de-final da Taça das Taças (Standard Liège)

Taça de Portugal: Quartos-de-final (Benfica)

Supertaça: Vencedor (Benfica, ainda com Américo de Sá presidente)

Treinador: Hermann Stessl

Jogador com mais jogos: Fonseca (43)

Jogador com mais golos: Jacques (34)

1982/83: 0 títulos

Primeira Liga: 2.º lugar (a 4 pontos do Benfica)

Europa: 2.ª eliminatória da Taça UEFA (Anderlecht)

Taça de Portugal: Finalista vencido (Benfica)

Treinador: José Maria Pedroto

Jogador com mais jogos: Eurico (41)

Jogador com mais golos: Fernando Gomes (50)

1983/84: 2 títulos (2 no total)

Primeira Liga: 2.º lugar (a 3 pontos do Benfica)

Europa: Finalista vencido da Taça das Taças (Juventus)

Taça de Portugal: Vencedor (Rio Ave)

Supertaça: Vencedor (Benfica)

Treinadores: José Maria Pedroto e António Morais

Jogadores com mais jogos: Jaime Pacheco e Zé Beto (48)

Jogador com mais golos: Fernando Gomes (22)

1984/85: 2 títulos (4 no total)

Primeira Liga: Vencedor (mais 8 pontos do que o Sporting)

Europa: 1.ª eliminatória da Taça das Taças (Wrexham)

Taça de Portugal: Finalista vencido (Benfica)

Supertaça: Vencedor (Benfica)

Treinador: Artur Jorge

Jogadores com mais jogos: Eurico, Futre, Quim e João Pinto (43)

Jogador com mais golos: Fernando Gomes (46)

1985/86: 1 título (5 no total)

Primeira Liga: Vencedor (mais 2 pontos do que o Benfica)

Europa: 2.ª eliminatória da Taça dos Campeões (Barcelona)

Taça de Portugal: Oitavos-de-final (Benfica)

Supertaça: Finalista vencido (Benfica)

Treinador: Artur Jorge

Jogador com mais jogos: Fernando Gomes (40)

Jogador com mais golos: Fernando Gomes (21)

1986/87: 2 títulos (7 no total)

Primeira Liga: 2.º lugar (a 3 pontos do Benfica)

Europa: Vencedor da Taça dos Campeões (Bayern)

Taça de Portugal: Meias-finais (Sporting)

Supertaça: Vencedor (Benfica)

Treinador: Artur Jorge

Jogador com mais jogos: João Pinto (45)

Jogador com mais golos: Fernando Gomes (31)

1987/88: 4 títulos (11 no total)

Primeira Liga: Vencedor (com mais 15 pontos do que o Benfica)

Europa: 2.ª eliminatória da Taça dos Campeões (Real Madrid)

Europa: Vencedor da Supertaça Europeia (Ajax)

Mundo: Vencedor da Taça Intercontinental (Peñarol)

Taça de Portugal: Vencedor (V. Guimarães)

Treinador: Tomislav Ivic

Jogador com mais jogos: Inácio (51)

Jogador com mais golos: Fernando Gomes (21)

1988/89: 0 títulos (11 no total)

Primeira Liga: 2.º lugar (a 7 pontos do Benfica)

Europa: 2.ª eliminatória da Taça dos Campeões (PSV)

Taça de Portugal: Oitavos-de-final (Belenenses)

Supertaça: Finalista vencido (V. Guimarães)

Treinadores: Quinito, Murça e Artur Jorge

Jogador com mais jogos: André (45)

Jogador com mais golos: Rui Águas (16)

1989/90: 1 título (12 no total)

Primeira Liga: Vencedor (com mais 4 pontos do que o Benfica)

Europa: 3.ª eliminatória da Taça UEFA (Hamburgo)

Taça de Portugal: Oitavos-de-final (Tirsense)

Treinador: Artur Jorge

Jogador com mais jogos: Vítor Baía (43)

Jogador com mais golos: Rui Águas (24)

1990/91: 2 títulos (14 no total)

Primeira Liga: 2.º lugar (a 2 pontos do Benfica)

Europa: Quartos-de-final da Taça dos Campeões (Bayern)

Taça de Portugal: Vencedor (Beira-Mar)

Supertaça: Vencedor (E. Amadora)

Treinador: Artur Jorge

Jogador com mais jogos: Vítor Baía (53)

Jogador com mais golos: Domingos (31)

1991/92: 1 título (15 no total)

Primeira Liga: Vencedor (com mais 10 pontos do que o Benfica)

Europa: 2.ª eliminatória da Taça das Taças (Tottenham)

Taça de Portugal: Finalista vencido (Boavista)

Treinador: Carlos Alberto Silva

Jogador com mais jogos: Vítor Baía (47)

Jogador com mais golos: Timofte (13)

1992/93: 2 títulos (17 no total)

Primeira Liga: Vencedor (com mais 2 pontos do que o Benfica)

Europa: Fase de grupos da Champions (Milan, PSV e Gotemburgo)

Taça de Portugal: Oitavos-de-final (Benfica)

Supertaça I: Vencedor (Benfica)

Supertaça II: Finalista vencido (Boavista)

Treinador: Carlos Alberto Silva

Jogador com mais jogos: Vítor Baía (49)

Jogador com mais golos: Kostadinov (15)

1993/94: 1 título (18 no total)

Primeira Liga: 2.º lugar (a 2 pontos do Benfica)

Europa: Meia-final da Champions (Barcelona)

Taça de Portugal: Vencedor (Sporting)

Treinadores: Tomislav Ivic e Bobby Robson

Jogador com mais jogos: Vítor Baía (51)

Jogador com mais golos: Kostadinov (19)

1994/95: 3 títulos (21 no total)

Primeira Liga: Vencedor (com mais 7 pontos do que o Sporting)

Europa: Quartos-de-final da Taça das Taças (Sampdória)

Taça de Portugal: Meias-finais (Marítimo)

Supertaça I: Vencedor (Benfica)

Supertaça II: Vencedor (Benfica)

Treinador: Bobby Robson

Jogador com mais jogos: Vítor Baía (48)

Jogador com mais golos: Domingos (28)

1995/96: 1 título (22 no total)

Primeira Liga: Vencedor (mais 11 pontos do que o Benfica)

Europa: Fase de grupos da Champions (Nantes, Aalborg e Panathinaikos)

Taça de Portugal: Meias-finais (Sporting)

Supertaça: Finalista vencido (Sporting)

Treinador: Augusto Inácio e Bobby Robson

Jogador com mais jogos: Domingos (46)

Jogador com mais golos: Domingos (31)

1996/97: 2 títulos (24 no total)

Primeira Liga: Vencedor (com mais 13 pontos do que o Sporting)

Europa: Quartos-de-final da Champions (Manchester United)

Taça de Portugal: Meias-finais (Benfica)

Treinador: António Oliveira

Jogadores com mais jogos: Jardel e Paulinho Santos (44)

Jogador com mais golos: Jardel (35)

1997/98: 2 títulos (26 no total)

Primeira Liga: Vencedor (com mais 9 pontos do que o Benfica)

Europa: Fase de grupos da Champions (Real Madrid, Olympiakos e Rosenborg)

Taça de Portugal: Vencedor (Sp. Braga)

Supertaça: Finalista vencido (Boavista)

Treinador: António Oliveira

Jogador com mais jogos: Capucho (44)

Jogador com mais golos: Jardel (39)

1998/99: 2 títulos (28 no total)

Primeira Liga: Vencedor (com mais 8 pontos do que o Boavista)

Europa: Fase de grupos da Champions (Ajax, Olympiakos e Croácia Zagreb)

Taça de Portugal: 5.ª eliminatória (Torreense)

Supertaça: Vencedor (Sp. Braga)

Treinador: Fernando Santos

Jogadores com mais jogos: Aloísio e Drulovic (42)

Jogador com mais golos: Jardel (38)

1999/00: 2 títulos (30 no total)

Primeira Liga: 2.º lugar (a 4 pontos do Sporting)

Europa: Quartos-de-final da Champions (Bayern)

Taça de Portugal: Vencedor (Sporting)

Supertaça: Vencedor (Beira-Mar)

Treinador: Fernando Santos

Jogador com mais jogos: Drulovic (53)

Jogador com mais golos: Jardel (56)

2000/01: 1 título (31 no total)

Primeira Liga: 2.º lugar (a 1 ponto do Boavista)

Europa: Quartos-de-final da Taça UEFA (Liverpool)

Taça de Portugal: Vencedor (Marítimo)

Supertaça: Finalista vencido (Sporting)

Treinador: Fernando Santos

Jogador com mais jogos: Capucho (51)

Jogador com mais golos: Pena (29)

2001/02: 1 título (32 no total)

Primeira Liga: 3.º lugar (a 7 pontos do Sporting)

Europa: 2.ª fase da Champions (Real Madrid, Panathinaikos e Sparta Praga)

Taça de Portugal: Quartos-de-final (Sp. Braga)

Supertaça: Vencedor (Boavista)

Treinador: Octávio Machado e José Mourinho

Jogador com mais jogos: Jorge Andrade (52)

Jogador com mais golos: Deco (19)

2002/03: 3 títulos (35 no total)

Primeira Liga: Vencedor (com mais 11 pontos do que o Benfica)

Europa: Vencedor da Taça UEFA (Celtic)

Taça de Portugal: Vencedor (U. Leiria)

Treinador: José Mourinho

Jogador com mais jogos: Paulo Ferreira (47)

Jogador com mais golos: Derlei (21)

2003/04: 3 títulos (38 no total)

Primeira Liga: Vencedor (com mais 8 pontos do que o Benfica)

Europa: Vencedor da Champions (Mónaco)

Europa: Finalista vencido da Supertaça Europeia (AC Milan)

Taça de Portugal: Finalista vencido (Benfica)

Supertaça: Vencedor (U. Leiria)

Treinador: José Mourinho

Jogador com mais jogos: Paulo Ferreira (52)

Jogador com mais golos: Benny McCarthy (25)

2004/05: 2 títulos (40 no total)

Primeira Liga: 2.º lugar (a 3 pontos do Benfica)

Europa: Oitavos-de-final da Champions (Inter)

Europa: Finalista vencido da Supertaça Europeia (Valencia)

Mundo: Vencedor da Taça Intercontinental (Once Caldas)

Taça de Portugal: 4.ª eliminatória (V. Guimarães)

Supertaça: Vencedor (Boavista)

Treinadores: Luigi del Neri, Victor Fernández e José Couceiro

Jogador com mais jogos: Quaresma (44)

Jogador com mais golos: Benny McCarthy (14)

2005/06: 2 títulos (42 no total)

Primeira Liga: Vencedor (com mais 7 pontos do que o Sporting)

Europa: Fase de grupos da Champions (Inter, Rangers e Artmedia)

Taça de Portugal: Vencedor (V. Setúbal)

Treinador: Co Adriaanse

Jogador com mais jogos: Lucho González (40)

Jogador com mais golos: Lucho González (12)

2006/07: 2 títulos (44 no total)

Primeira Liga: Vencedor (com mais 1 ponto do que o Sporting)

Europa: Oitavos-de-final da Champions (Chelsea)

Taça de Portugal: 4.ª eliminatória (Atlético)

Supertaça: Vencedor (V. Setúbal)

Treinador: Rui Barros e Jesualdo Ferreira

Jogador com mais jogos: Helton (39)

Jogador com mais golos: Lucho González e Adriano (12)

2007/08: 1 título (45 no total)

Primeira Liga: Vencedor (com mais 14 pontos do que o Sporting)

Europa: Oitavos-de-final da Champions (Schalke 04)

Taça de Portugal: Finalista vencido (Sporting)

Supertaça: Finalista vencido (Sporting)

Treinador: Jesualdo Ferreira

Jogador com mais jogos: Lisandro López (41)

Jogador com mais golos: Lisandro López (27)

2008/09: 2 títulos (47 no total)

Primeira Liga: Vencedor (com mais 4 pontos do que o Sporting)

Europa: Quartos-de-final da Champions (Manchester United)

Taça de Portugal: Vencedor (P. Ferreira)

Supertaça: Finalista vencido (Sporting)

Treinador: Jesualdo Ferreira

Jogador com mais jogos: Bruno Alves (46)

Jogador com mais golos: Lisandro López (22)

2009/10: 2 títulos (49 no total)

Primeira Liga: 3.º lugar (a 8 pontos do Benfica)

Europa: Oitavos-de-final da Champions (Arsenal)

Taça de Portugal: Vencedor (Desp. Chaves)

Supertaça: Vencedor (P. Ferreira)

Treinador: Jesualdo Ferreira

Jogador com mais jogos: Álvaro Pereira (46)

Jogador com mais golos: Falcao (34)

2010/11: 4 títulos (53 no total)

Primeira Liga: Vencedor (com mais 21 pontos do que o Benfica)

Europa: Vencedor da Liga Europa (Sp. Braga)

Taça de Portugal: Vencedor (V. Guimarães)

Supertaça: Vencedor (Benfica)

Treinador: André Villas-Boas

Jogadores com mais jogos: Hulk e João Moutinho (53)

Jogador com mais golos: Falcao (38)

2011/12: 2 títulos (55 no total)

Primeira Liga: Vencedor (com mais 6 pontos do que o Benfica)

Europa: Fase de grupos da Champions (Apoel, Zenit e Shakhtar) e 32-avos-de-final da Liga Europa (Manchester City)

Europa: Finalista vencido da Supertaça Europeia (Barcelona)

Taça de Portugal: 4.ª eliminatória (Académica)

Taça da Liga: Meias-finais (Benfica)

Supertaça: Vencedor (V. Guimarães)

Treinador: Vítor Pereira

Jogador com mais jogos: João Moutinho (44)

Jogador com mais golos: Hulk (21)

2012/13: 2 títulos (57 no total)

Primeira Liga: Vencedor (com mais 1 ponto do que o Benfica)

Europa: Oitavos-de-final da Champions (Málaga)

Taça de Portugal: 5.ª eliminatória (Sp. Braga)

Taça da Liga: Finalista vencido (Sp. Braga)

Supertaça: Vencedor (Académica)

Treinador: Vítor Pereira

Jogador com mais jogos: Lucho González (44)

Jogador com mais golos: Jackson Martínez (31)

2013/14: 1 título (58 no total)

Primeira Liga: 3.º lugar (a 13 pontos do Benfica)

Europa: Fase de grupos da Champions (Atl. Madrid, Zenit e Áustria Viena) e quartos-de-final da Liga Europa (Sevilha)

Taça de Portugal: Meias-finais (Benfica)

Taça da Liga: Meias-finais (Benfica)

Supertaça: Vencedor (V. Guimarães)

Treinador: Paulo Fonseca e Luís Castro

Jogador com mais jogos: Jackson Martínez (51)

Jogador com mais golos: Jackson Martínez (29)

2014/15: 0 títulos (58 no total)

Primeira Liga: 2.º lugar (a 3 pontos do Benfica)

Europa: Quartos-de-final da Champions (Bayern)

Taça de Portugal: 3.ª eliminatória (Sporting)

Taça da Liga: Meias-finais (Marítimo)

Treinador: Julen Lopetegui

Jogador com mais jogos: Herrera (46)

Jogador com mais golos: Jackson Martínez (32)

2015/16: 0 títulos (58 no total)

Primeira Liga: 3.º lugar (a 15 pontos do Benfica)

Europa: Fase de grupos da Champions (Chelsea, Dínamo Kiev e Maccabi) e 32-avos da Liga Europa (B. Dortmund)

Taça de Portugal: Finalista vencido (Sp. Braga)

Taça da Liga: Fase de grupos (Marítimo, Feirense e Famalicão)

Treinador: Julen Lopetegui, Rui Barros e José Peseiro

Jogador com mais jogos: Danilo Pereira (45)

Jogador com mais golos: Aboubakar (18)

2016/17: 0 títulos (58 no total)

Primeira Liga: 2.º lugar (a 6 pontos do Benfica)

Europa: Oitavos da Champions (Juventus)

Taça de Portugal: 4.ª eliminatória (Desp. Chaves)

Taça da Liga: Fase de grupos (Moreirense, Feirense e Belenenses)

Treinador: Nuno Espírito Santo

Jogador com mais jogos: Marcano (46)

Jogador com mais golos: André Silva (21)

2017/18: 1 título (59 no total)

Primeira Liga: 1.º lugar (com mais 7 pontos do que o Benfica)

Europa: Oitavos da Champions (Liverpool)

Taça de Portugal: Meias-finais (Sporting)

Taça da Liga: Meias-finais (Sporting)

Treinador: Sérgio Conceição

Jogador com mais jogos: Brahimi (49)

Jogador com mais golos: Aboubakar (26)

2018/19: 1 título (60 no total)

Primeira Liga *: 1.º lugar (com mais 5 pontos do que o Benfica)

Europa *: Oitavos da Champions (Roma)

Taça de Portugal *: Meias-finais (Sp. Braga)

Taça da Liga: Finalista vencido (Sporting)

Treinador: Sérgio Conceição

Jogador com mais jogos: Herrera (33)

Jogador com mais golos: Marega (16)

* ainda a decorrer

Continuar a ler