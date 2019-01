Anjos, corações e velas. As homenagens a Julen na Internet

Madrugada dentro, começam a multiplicar-se as homenagens a Julen nas redes sociais. Repete-se a sigla DEP (Descanse Em Paz), mas também as lágrimas pela criança de dois anos que fez domingo quinze dias caiu no furo de água de apenas 25 cm de largura e mais de 110 metros de comprimento e só saiu de lá quase 13 dias depois sem vida.

O primeiro veio com a notícia da Guardia Civil.

Seguiram-se muitas outras:

I was hoping for a miracle #Julen I hope you will protect your mom and dad from up there. You have your brother now to play with. You did do a #littlemiracle you where able to bring a lot of people together all over the world that still care for others. pic.twitter.com/v7Y2zuFmnX

Há também referências ao irmão de Julen, que morreu há dois anos, Oliver.

I guess there is nothing left to say. ???? I'll log off now and I'll dream of a world where these things will never happen. ???? #Julen

My condoleances to family and friends and my utmost respect to all rescue workers, miners and engineers who worked around the clock.???? pic.twitter.com/SdLFL81MtI

— GHoeberX (@ghoeberx) January 26, 2019